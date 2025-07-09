"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

"Gazze'de ateşkes üzerinde çalışıyoruz"

09 Temmuz 2025, Çarşamba 08:47
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda çalıştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı yeni başkanlık döneminde üçüncü kez ziyaret eden Netanyahu, Washington temaslarının ikinci gününde Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, barışa yönelik bazı planlarının bulunduğunu ve bunları ABD ile birlikte hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Trump ile dün yaptığı görüşmede Gazze'de "işin bitirilmesi" gerektiğini konuştuklarını aktaran Netanyahu, "Gazze'nin hem bizim hem herkesin iyiliği için daha farklı bir geleceğe sahip olması gerek." dedi.

Netanyahu, ateşkesin ilan edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Üzerinde çalışıyoruz. Önceden bir şey söyleyemem." yanıtını verdi.

Ateşkes konusunda çok fazla tarafla görüşüldüğünü kaydeden Netanyahu, "Bir amacımız var ve gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Arabuluculardan gelen teklifi kabul ettik. İyi bir teklifti. (Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi) Steve Witkoff'un orijinal fikrine uyuyor ve biz de buna yaklaştığımızı düşünüyoruz. Amacımız bir sonraki aşamaya geçmek." dedi.

"ABD'nin yardımları için minnettarız"

Netanyahu, ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın nükleer tesislere saldırılarda büyük güç gösterdiğini belirterek, Washington'ın yardımlarının hem ABD'nin hem de İsrail'in güvenliğine hizmet ettiğini savundu.

İsrail'in ABD ile eşit askeri kapasiteye sahip olmasını isteyebileceğini ifade eden Netanyahu, "Yine de bize yapılan yardımlar için minnettarız." şeklinde konuştu.

Netanyahu ayrıca Washington'a yaptığı ziyaret kapsamında Trump ile yeniden görüşebileceği mesajını verdi.

"(Filistinliler) Kalmak isterlerse kalabilirler, ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler"

Netanyahu dün Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından basın mensuplarının Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesine ilişkin sorusunu yanıtlayarak, "(Gazze'de) Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın liderliğinde bölgesel barışın mümkün olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bence Başkan Trump'ın liderliğinde tüm Orta Doğu ile aramızda barış sağlayabiliriz ve birlikte çalışarak tüm komşularımızı kapsayacak çok ama çok geniş bir barış tesis edebiliriz." demişti.

- Trump'tan Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerden Trump'ın teklifini reddeden açıklamalar gelmişti.

Ancak Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineleyerek, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gazze'de ateşkes üzerinde çalışıyoruz"

    Türkiye 12 şehidine ağlıyor... Kamuoyu tatmin edici cevaplar bekliyor - İhmaller zincirinde soru işaretleri...

    Şehitler için Kur’ân-ı Kerîm okunacak

    Kâmil Şenocak Hoca dualarla uğurlandı

    Gazze yeni bir Srebrenitsa olmasın

    Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

    Operasyonun icrasında vahim ihmaller söz konusu

    Gaz maskeleri, gaz dedektörü neden yoktu?

    Arıkan: Gazdan dolayı şehit verilmesi izah edilemez

    Halk TV karartma cezasına durdurma

    Sorumlular hesap vermeli

    İspanya mahkemesi Netanyahu hakkında soruşturma başlattı

    İsrail "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etmeye hazırlanıyor

    Şehitlerin gölgesinde CB Erdoğan-DEM görüşmesi: Karşılıklı irade devam edecek

    İran'dan Trump'a yalanlama geldi

    İstanbul'a yüksek sıcaklık uyarısı

    4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza verildi

    Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı

    Kahire'de iletişim merkezinde yangın çıktı: 22 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Türkiye 12 şehidine ağlıyor... Kamuoyu tatmin edici cevaplar bekliyor - İhmaller zincirinde soru işaretleri...
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gaz maskeleri, gaz dedektörü neden yoktu?
    Genel

    Operasyonun icrasında vahim ihmaller söz konusu
    Genel

    Arıkan: Gazdan dolayı şehit verilmesi izah edilemez
    Genel

    Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma törenine gazeteciler alınmayacak
    Genel

    Gazze yeni bir Srebrenitsa olmasın
    Genel

    Kâmil Şenocak Hoca dualarla uğurlandı
    Genel

    "Gazze'de ateşkes üzerinde çalışıyoruz"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.