Dehşet veren Gazze raporu: Yarısı çocuk 377 bin kişi kayıp

Harvard Dataverse tarafından yayınlanan ve İsrailli profesör Yaakov Garb tarafından kaleme alınan yeni bir rapor, Gazze’deki insanî krizin korkunç boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Veriye dayalı analiz ve mekansal haritalama yöntemlerinin kullanıldığı rapora göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’nin 2,227 milyonluk savaş öncesi nüfusundan yaklaşık 377 bin kişi kayboldu. Bu kayıpların yarısının çocuk olduğu tahmin ediliyor. Rapor, halihazırda 56 bini aşan resmî ölü sayısının çok daha üzerinde bir gerçek rakamla karşı karşıya olunabileceğini öne sürüyor.

Haber Merkezi

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Çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın

ABD’li Senatör Sanders, Gazze’deki zulme sessiz kalan Demokratlara “Çocuklar açlıktan ölüyor. Masum insanlar sürekli vuruluyor” tepkisi verdi.



ABD’li Senatör Bernie Sanders ABD’li ünlü podcast sunucusu Joe Rogan’ın programına misafir oldu. İsrail hükümetinin Gazze’de, 52 bin kişiyi öldürmeye ve 100 binden fazla kişiyi yaralamaya hakkı olmadığını vurgulayan Sanders, “İsrail’in ablukası yüzünden çocuklar açlıktan ölüyor” dedi. Sanders, Demokrat senatörlerin kendi siyasî kaygıları sebebiyle bu meseleye sessiz kalmalarını eleştirdi.

Gazze’de olanlardan habersiz değilsiniz

İsrail’e daha fazla askerî yardım yapılmaması gerektiği konusunda Senato’ya iki karar tasarısı sunduğunu belirten Sanders, bunlardan birinin 15, diğerinin ise 16 lehte oy aldığını kaydetti. Sanders, senatörlerin Gazze’de olanlardan habersiz olmadığını belirterek, “Çocuklar açlıktan ölüyor. Masum insanlar sürekli vuruluyor. Bunları biliyorlar” ifadesini kullandı. Washington - aa

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“Gazze’de ateşkes yakın”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran ateşkesiyle ilgili son duruma değindi. Trump, “(Gidişat) Bence çok iyi. Çok iyi. İsrail (uçakları) dün geri döndü. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu, pek iyi sonuç vermezdi ve uçakları geri döndürdüler” diye konuştu. Gazze’deki durumla ilgili Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un kendisine Gazze’de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek “Gazze’de büyük bir ilerleme var” dedi. Lahey - aa

Meloni: Gazze ve Ukrayna için de ateşkes

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda’nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi’nin ardından İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İsrail ve İran arasında varıldığı gibi iki ateşkese daha ihtiyaç olduğunu belirterek, “Başkan Donald Trump’a ve zirveye şunu söyledim, İsrail ile İran arasındaki savaşa karşı gösterilen kararlılığın aynısı, iki ateşkes için daha, Ukrayna ve Gazze’de de gösterilmeli. Gazze’deki durum artık sürdürülemez” diye konuştu. Roma - aa