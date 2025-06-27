İmamoğlu davası uzamamalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İBB soruşturmaları ve CHP’nin Kurultay davasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu diğer isimlerin masumiyet karinesinin esas olduğuna vurgu yapan Yazıcı, “Evrensel hukuk prensiplerine göre hareket edilmelidir” ifadelerini kullandı. İddiaların gazetelerde yayınlanmasını da yanlış bulduğunu belirten Yazıcı, “İddianame bir an önce hazırlanmalı ve mahkeme de kararını uzatmadan vermelidir” dedi. Haber Merkezi

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