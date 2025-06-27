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27 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Yoksullukta Avrupa'nın zirvesindeyiz

27 Haziran 2025, Cuma 00:07
AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ’NİN VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE YOKSULLUKTA AVRUPA’DA ZİRVEYE YERLEŞTİ. TÜRKİYE’DE 18 MİLYON 675 BİN KİŞİ YOKSULLUK SINIRINDA. ÜLKEDE YOKSULLUK RİSKİ BULUNAN TOPLAM GENÇ NÜFUS İSE 2 MİLYON 870 BİN.

19 MİLYON KİŞİ FAKİR - GENÇLER DE RİSK ALTINDA

Avrupa İstatistik Ofisi, (Eurostat) 2024 yılına ilişkin gelir ve hayat şartları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye, yüzde 22,6’lık oranla Avrupa’da yoksulluk riski en yüksek ülke konumuna yükseldi. Eurostat’ın listesinde Türkiye’yi yüzde 21,7 ile Bulgaristan ve yüzde 21,6 ile Letonya izledi. Türkiye’de toplam 18 milyon 675 bin kişi yoksulluk riski altında bulunuyor. BirGün’ün aktardığına göre, AB genelinde yoksulluk riski altındaki nüfus oranı yüzde 16,2 seviyesinde sabit kalırken, Euro Bölgesi’nde bu oran yüzde 16,6 olarak ölçüldü. Eurostat, 2025 tahmininde AB’deki yoksulluk riskini yüzde 16,1’e düşürdü. 

Gençlerde yoksulluk riski yüzde 21’i aştı

15-24 yaş arası genç nüfus içinde yoksulluk riski oranı Türkiye’de yüzde 21,2 olarak kaydedildi. Bu oran, AB ortalaması olan yüzde 21,4 ve Euro Bölgesi ortalaması olan yüzde 21,7’nin hemen altında yer aldı. Türkiye’de yoksulluk riski altında yaşayan gençlerin sayısı 2 milyon 870 bine ulaştı. Gençler, ülkedeki toplam yoksul nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturuyor. Genç nüfusta yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ülke yüzde 32,7 ile Lüksemburg olurken, Norveç yüzde 29,7 ve Bulgaristan yüzde 26,6 ile onu takip etti. En düşük oranlar ise yüzde 9,3 ile Slovenya, yüzde 11,1 ile Kıbrıs ve yüzde 11,3 ile İrlanda’da görüldü.

Haber Merkezi

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Bu tablonun sorumlusu cumhurbaşkanıdır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol grup toplantısında konuştu.

Ülkede yaşanan yoksulluğa dikkat çeken Babacan, “1 Temmuz geliyor. Asgarî ücrete emekli maaşına ara zam vermemek hak gasbıdır, hırsızlıktır. Enflasyonu patlatan bu iktidardır. Açlık sınırı yıl başından bu yana 22 binden 25 bine çıktı. Ama diyor ki, ‘asgarî ücreti arttırmayacağım’. Niye? ‘Enflasyonla mücadele ediyorum ya’ diyor. Yanlış teşhis. Türkiye’de enflasyonun sebebi talep değil, ülkenin Cumhurbaşkanı’nın eliyle döviz kurunu patlatmasıdır. ‘O kadar çok talep var ki fiyatlar arttı’ değil, aldatmayın, doğru olun. Sayın Erdoğan, enflasyonun, kötü ekonominin sorumlusu sizsiniz; bedelini asgarî ücretliye, emekliye ödetemezsiniz” dedi.

Ankara - Anka

 

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