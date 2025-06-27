Orman Genel Müdürlüğü’nden ‘’Helikopter Alımı’’ için Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu. Sayıştay da bu paranın akıbetine ilişkin kayıt bulamadı.

Sözcü’nün haberine göre, Temmuz 2021’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar yüzünden çok sayıda orman kül olurken, yüzlerce hayvan telef oldu. Bu dönemde Türkiye’nin yangınları söndürme helikopter filosunun yetersizliği tartışmalara sebep olmuştu. Her sene bir öncekinde daha sıcak geçen Türkiye’de 2025’te de tehlike devam ediyor. Haber Merkezi

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