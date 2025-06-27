AKP’li başkan camileri satışa çıkardı

Sakarya’nın AKP’li Serdivan Belediyesi, artan borçları sebebiyle belediye meclisinde aldığı kararla 9 camii, 4 camii yeri ve 1 ilkokulu satışa çıkarma kararı aldı. Karara CHP’li üyeler ret oyu verirken, karar AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Sözcü’nün haberine göre, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Belediye Meclisinden 14 aylık süreç içerisinde toplamda 362 milyon 500 bin TL kredi yetkisi alarak 1.2 milyar TL’lik bütçesi olan Serdivan Belediyesi’ni kullandı. CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, “Bugün gelinen tabloda başkan, Haziran meclis toplantısında, bir soru üzerine 2025 Nisan ayı sonu itibariyle belediyemizin borcunun 270 milyon lira olduğunu belirterek kendi açıklamalarıyla çeliştiğini gözler önüne sermiştir” dedi. Haber Merkezi

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