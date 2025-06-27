Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin teklif, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin verdiği asgarî ücretin yaygın bir ücret olduğu düşünülerek güncellenmesi, konunun tüm boyutlarıyla araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin ve yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yoksullukta Avrupa'nın zirvesindeyiz Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Yapılması gereken şey Asgarî Ücret Tespit Komisyonu mutlak surette değiştirilmesidir. Asgarî Ücret Tespit Komisyonunda asgarî ücretli yok. Ücret artışlarına baz teşkil edecek objektif bir kriter olmalı, o da nominal millî gelir büyümesidir yani enflasyonlu ve büyümeli millî gelirdeki artış neyse, asgarî ücretin bir defa onun altında olmaması gerekir. Asgarî ücret, açlık sınırının bugün itibarıyla -eğer güncelleme olmazsa bu fark daha da açılacak- itibarıyla 5 bin 310 lira altında. Bugün için hükümetten beklentimiz asgarî ücretin 29 bin 850 liraya çıkartılmasıdır” dedi. Mehmet Kara - Ankara

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