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27 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Fransa: Filistin Devleti'ni tanımak bir "tabu" değil

27 Haziran 2025, Cuma 14:31
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin Filistin devletini tanımasının bir "tabu" olmadığını bir kez daha dile getirdi.

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabiri, Lemoine'ye, "İki devletli çözüme ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki konferans için yeni bir tarih belirlendi mi? Konferanstan önce Fransa'nın Filistin devletini tanıması mümkün mü? Fransa'nın Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda attığı adımlar nelerdir?" sorularını yöneltti.

Lemoine, Fransa ve Suudi Arabistan'ın başkanlık etmesi beklenen söz konusu konferansın, BM'nin bir kararı üzerine ilk aşamada 18 Haziran'da düzenlenmesinin planlandığını ancak ertelendiğini hatırlattı.

Filistin devletinin Fransa tarafından tanınmasıyla ilgili Lemoine, "Bu mesele tabu değil; Filistin toprakları için siyasi çözüme götürmesi gereken yolda uygun ve faydalı olduğu zamanda gerçekleşmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki durum konusunda hala son derece dikkatliyiz"

İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan çatışmanın Gazze'de yaşananları unutturmaması gerektiğine işaret eden Lemoine, "Gazze'deki durum konusunda hala son derece dikkatliyiz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü belirten Lemoine, derhal ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye insani yardımın engelsiz ulaşması gerektiği yönündeki mesajların düzenli olarak iletildiğini ifade etti.

Lemoine, Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son günlerde 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını kınadığını belirterek, "Fransa, İsrail hükümetine bu aşırıcı yerleşimcilerin tekrar eden şiddet olaylarına son vermesi için çağrıda bulunuyor. Fransa, her türlü sömürgeciliği kınıyor ve her türlü ilhaka sert bir şekilde karşı olduğunu yineliyor." dedi.

Fransa'dan "İran-İsrail ateşkesine uyma" çağrısı

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın başından beri gerilimin azalması ve ateşkes sağlanması için çağrıda bulunduklarını ifade eden Lemoine, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında varılan ateşkesi duyurmasını "olumlu bir gelişme" olarak gördüklerini söyledi.

Lemoine, "Tüm tarafları artık bu ateşkese uymaya çağırıyoruz. Yeni bir şiddet sarmalını önlemek hepimizin çıkarına." diyerek, tarafları ateşkese uymaya davet etti.

"Bu ateşkes, İran'ın nükleer programının denetlenmesi ve İran'ın neden olduğu güvenlik sorunları konusunda müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamalı." yorumunda bulunan Lemoine, yalnızca diplomatik çözümün bu nükleer programın yol açtığı belirtilen güvenlik sorunlarını çözebileceğini savundu.

Lemoine, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki işbirliğinin bir gereklilik olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Macron, 16 Şubat 2024'te Filistin devletini tanınmanın ülkesi için bir "tabu" olmadığını belirtmişti.

AA

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