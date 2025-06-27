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27 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Sanayici endişeli

27 Haziran 2025, Cuma 00:25
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, uygulanan sıkı para politikasının sanayiyi derinden etkilediğini belirterek, daralmanın uzun vadeli yapısal tahribata dönüşme riski olduğunu bildirdi.

Ekonomideki soğumanın fiyat istikrarı için olumlu olsa da sürecin sanayici açısından sancılı geçtiğini vurgulayan Ardıç, toparlanmanın zorlaştığını, bunun da potansiyel büyüme kapasitesini sınırladığını aktardı. Ekonomi’nin haberine göre, sıkılaştırıcı politikalarla ekonominin soğumasının, her ne kadar fiyat istikrarı açısından olumlu bir gelişme olarak görülse de, bu sürecin sanayici açısından sancılı geçtiğine değinen Ardıç, yüksek faizin yatırım ve üretim kararlarını olumsuz etkilediğini, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanamadığını, başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörde ciddi tahribatlar yaşattığını belirtti.

Haber Merkezi

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