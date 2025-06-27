Tutuklamalarda ölçü kaçtı

Türk Ceza Kanunu’nun mimarı olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, İBB soruşturmalarının, ‘etkin pişmanlık’tan tahliye edilen isimlerin açıklamalarına dayanarak yürütmesine ilişkin olarak eleştirilerde bulundu.

T24’ün haberine göre, Erdoğan’a seslenen Özgenç, hukukî uygulamalarda ölçünün kaçırıldığını ve yargılamanın meşru amacı dışına çıktığını kaydetti. Özgenç, Erdoğan’a, “Bu soruşturmalarda verilen tutuklama kararları hoşunuza gidebilir ve siyasî amaçlarınız bakımından uygun bir ortam oluşturabilir. Ancak açıkça belirtmem gerekir ki, verilen tutuklama kararlarında ölçü gözetilmemektedir” diyerek seslendi. Haber Merkezi

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