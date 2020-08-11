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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 738 bin 965’e yükseldi

11 Ağustos 2020, Salı 10:22
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 738 bin 965’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 258 bin 222’ye yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 251 bin 446 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 166 bin 192’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika'da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 57 bin 470 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 101 bin 857’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 483 bin 133 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 276 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 139 olurken, vaka sayısı 375 bin 44’e yükseldi.

Avrupa'da vaka ve ölü sayıları

İtalya’da toplam vaka sayısı 250 bin 825 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 209 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 218 bin 500 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 265 kişinin de öldüğü belirtildi. Toplamda 9 bin 879 kişinin virüs nedeniyle öldüğü Belçika’da ise şu ana kadar 74 bin 620 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 311 bin 641 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 526’ya yükseldiği açıklandı.

İran'da son durum

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 616’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 328 bin 844’e çıktığı açıklandı.

Etiketler: koronavirüs
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