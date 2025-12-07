Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 914'e çıktı.

Antara'nın haberine göre, Ulusal Afetle Mücadele Ajansı ülkedeki afetlere yönelik son rakamları açıkladı. Ajansa göre ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 914'ü buldu. Ölenlerin 359'unun Açe, 329'unun Kuzey Sumatra ve 226'sının Batı Sumatra'dan olduğu aktarıldı. Söz konusu bölgelerde kayıp 389 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.