Enkaz ve çöplerin arasında uyuyorlar

Birleşmiş Milletler (BM), sadece 22 Temmuz’dan bu yana Gazze’de İsrail’in “tahliye emirleri” nedeniyle 250 bin kişinin yerinden edildiğini, bazı insanların enkaz ve çöplüklerin arasında uyuduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki duruma ilişkin gelişmeleri aktardı. Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiye göre bugün Han Yunus’un bazı bölgelerine binlerce kişinin dönüş yaptığını kaydeden Dujarric, İsrail’in sürekli olarak verdiği “tahliye emirlerinden” endişe duyulduğunu dile getirdi. Dujarric, 22 Temmuz’dan bu yana İsrail’in “tahliye emirleri” nedeniyle 250 bin kişinin yerinden edildiğini, bunun tüm Gazze nüfusunun yüzde 11’ine tekabül ettiğini söyledi. Her bir yerinden edilmeyle insanların hayatlarının alt üst olduğunu vurgulayan Dujarric, insanların çok kalabalık çadırlarda, bazılarının ise enkaz ve çöplüklerin arasında uyuduğunu ifade etti. BM Kalkınma Program’ından (UNDP) edindiği verileri aktaran Dujarric, Gazze’de katı atık yönetim sisteminin çöktüğünü bildirdi. Dujarric, bunun çok ciddi sağlık ve çevre risklerini beraberinde getirdiğine işaret etti. AA

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