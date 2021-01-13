Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem: Dağlık Karabağ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

Dağlık Karabağ görüşmesi sonrasında açıklamalar Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı. Görüşmede, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler değerlendirildi. Erdoğan, Karabağ'da birlikte yaşama şartları oluştuğunda tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını göstermiş olacaklarını dile getirdi. AA

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