Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem: Dağlık Karabağ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.
Dağlık Karabağ görüşmesi sonrasında açıklamalar
Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı.
Görüşmede, Türkiye-Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler değerlendirildi.
Erdoğan, Karabağ'da birlikte yaşama şartları oluştuğunda tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını göstermiş olacaklarını dile getirdi.
AA