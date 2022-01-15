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Eşitsizlik ölüm sebebi

15 Ocak 2022, Cumartesi 22:52
Yardım kuruluşu Oxfam, pandeminin zengini daha zengin yoksulu daha da yoksul yaptığı uyarısında bulunarak, “Politikacılar adil ve demokratik bir ekonomik sistem için rotayı belirlemeli” çağrısını yaptı.

Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam’ın, Dünya Ekonomik Forumu’nun sanal “Davos Gündemi” vesilesiyle Pazartesi günü yayımladığı “Eşitsizlik Öldürür” başlıklı raporuna göre, koronavirüs pandemisi küresel eşitsizliği büyüttü. Oxfam raporunda, pandeminin zengini daha zengin yoksulu daha da yoksullaştırdığı uyarısında bulundu. Oxfam, dünya genelinde hükümetlere çağrıda bulunarak, şirketlerden ve süper zenginlerden daha fazla vergi almalarını istedi. Uluslar arası STK’lardan oluşan ittifak, aralarında ABD ve Almanya’nın da bulunduğu beş ülkeyi, aşı patentlerindeki eşitsiz dağılıma göz yumdukları gerekçesiyle ırk ayrımcılığıyla suçlayarak BM’ye şikâyet etti.

160 milyon kişi yoksulluğa sürüklendi

Rapora göre, dünyanın en zengin on insanı toplam varlıklarını toplamda 1,5 trilyon ABD dolarına çıkarmayı başarırken, yaklaşık 160 milyon kişi yoksulluğa sürüklendi. Oxfam Almanya’nın sosyal eşitsizlikten sorumlu yetkilisi Manuel Schmitt, “Politikacılar âdil ve demok- ratik bir ekonomik sistem için rotayı belirlemeli” diyerek “Ekonomik kararların artık yalnızca kâra değil, her şeyden önce kamu yararına odaklanması” gerektiğini dile getirdi. Oxfam’ın verilerine göre Almanya’da, en zengin on kişi, pandeminin başlangıcından bu yana servetlerini yaklaşık 144 milyardan yaklaşık 256 milyar ABD dolarına çıkardı. Bu, yaklaşık yüzde 78’lik bir artış anlamına geliyor.

“Milyarderler için salgın, altına hücum gibidir”

Oxfam’a göre eşitsizlik artışının ana sebebi küresel ekonominin kâra öncelik vermesinde yatıyor. Buna göre, insan hakları ve çevre koruma, kurumsal kârların sistematik olarak gerisinde kalıyor. Raporda son yıllarda alınan siyasî kararların de bu eğilimi güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Oxfam Almanya’dan Manuel Schmitt mevcut durumu, “Hükümetler ekonomiye milyarlarca dolar pompaladı, ancak büyük bir kısmı özellikle yükselen hisse senedi fiyatlarından yararlanan insanlarla sıkışıp kaldı” şeklinde eleştirdi. Schmitt, “Milyarderler için salgın, altına hücum gibidir” değerlendirmesinde bulunudu. DW’deki habere göre Oxfam’ın raporunda cinsiyete özgü ve ırksal eşitsizlikler konusunda da uyarıda bulunuluyor. Rapora göre, pandemi sebebiyle en az 13 milyon kadın işini ve gelirini kaybetti; sadece 2020’de, kayıpları en az 800 milyar doları buldu. 20 milyondan fazla kız çocuğunun da bir daha asla okula gidemeyeceği kaydedildi. Buna ek olarak, her gün en az 15 bin kişinin gerekli tıbbî imkândan mahrum bırakıldığı için öldüğü belirtildi.

Haber Merkezi

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