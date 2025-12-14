"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!

14 Aralık 2025, Pazar 12:14
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail'in tüm yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı ve uluslararası meşruiyet kararları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu" belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 19 yeni yerleşimi onaylama kararının yasa dışı olmadığını iddia etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin “tamamının yasa dışı ve uluslararası meşruiyet kararları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu” kaydetti.

Ayrıca ABD'nin İsrail Büyükelçisinin yerleşimi destekleyen açıklamalarının “kabul edilemez ve kınanması gereken” nitelikte olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, bu açıklamaların tüm yerleşimleri yasa dışı sayan 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ifadesini bulan uluslararası mutabakata da aykırı olduğunu aktardı.

Ebu Rudeyne, "İşgalcilere ve politikalarına meşruiyet tanıma yetkisine sahip hiç kimse yoktur." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin “şiddeti ve tırmanışı durdurmak, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış sağlamakla ilgileniyorsa uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına bağlı kalması" gerektiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, Filistinlilerin meşru haklarının tanınmasının "herkes için barış ve güvenliği sağlamanın tek yolu" olduğunu belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimi onaylamasını savunmuştu.

Tel Aviv yönetiminin 19 yasa dışı yerleşimi onaylamasına tepki göstermek için hiçbir neden olmadığını öne süren Huckabee, "Bu ilhak değil. Bu egemenlik ilanı da değil." iddiasında bulunmuştu.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 35 yasa dışı yerleşimi onayladığını, bunların hepsinin "C Bölgesi'nde" olduğunu ve yasa dışı olmadığını öne sürmüştü

Öte yandan Huckabee bir mülakatında İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını da savunmuştu.

İsrail kabinesinin, statükoyu değiştirme ve ilhak adımlarını sıklaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladığı belirtilmişti.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı
    Genel

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı
    Genel

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında
    Genel

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?
    Genel

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!
    Genel

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.