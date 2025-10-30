"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Fransa'da müze soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

30 Ekim 2025, Perşembe 11:29
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de tarihi eser değeri olan takıların çalındığı soygunla bağlantılı 2 şüpheli tutuklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, müzedeki soygunla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamaya göre, soygunla ilgili geçen hafta gözaltına alınan 2 kişi hakkında dün "organize hırsızlık yaptıkları" ve "suç işleme amacıyla suç örgütü kurdukları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İki şüpheli, Louvre Müzesi'ndeki soygunla bağlantılı olarak tutuklandı.

Paris Savcısı Laure Beccuau konuk olduğu RTL radyosunda, dün yerel saatle 21.00 sularında, müzedeki soygunla bağlantılı 5 şüphelinin daha gözaltına alındığını doğruladı.

Beccuau, söz konusu kişilerin Paris çevresinde ve Seine-Saint-Denis vilayetinde gözaltına alındığını belirterek yapılan aramalarda çalınan takılarının bulunamadığını ifade etti.

Paris Savcısı, söz konusu 5 kişiden 1'inin Louvre Müzesi soygununa bağlayan DNA örneğinin bulunduğunu aktararak bu kişinin olay günü soygunu yapan 4 hırsızdan biri olduğunu düşündüklerini anlattı.

Tarihi eserler çalınmıştı

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı oluşturduğu belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 şüpheli, 25 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, dün düzenlediği basın toplantısında, bu 2 kişinin, gözaltı sırasında müzedeki soygun olayına katıldıklarını kısmen itiraf ettikleri belirtmişti.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Lübnan'da 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenledi

    Faşir'de 177 bin sivil hala mahsur, binlerce ölü var

    Fransa'da müze soygunuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

    "Nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim"

    Melissa Kasırgası sebebiyle sel: 25 kişi öldü

    Yale Üniversitesi uydu görüntülerini inceledi: Sudan-Faşir'de "toplu infaz" yapılmış!

    Trump: Birçok konuda anlaştık

    Türkiye eğitimde eşitliği yakalamak zorunda

    “Temiz Türkiye” çağrısı

    Almanya: Teknolojik geleceği, ABD ve Çin'in belirlemesine izin veremeyiz!

    UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen binlerce çocuk aç uyuyor!

    DSÖ'den Sudan açıklaması: Dehşete kapıldık

    BM: İsrail’e destek soykırıma dönüştü

    Siz garantör müsünüz, yoksa dublör mü?

    Her yer kirlendi, her yer çürüdü

    Daha ne kadar böyle gidecek?

    'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'

    Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

    NYT'ye Filistin protestosu: 300 yazar yazmayı bıraktı - 3 şart yerine getirilmedikçe yazmayacaklar!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “Temiz Türkiye” çağrısı
    Genel

    Almanya: Teknolojik geleceği, ABD ve Çin'in belirlemesine izin veremeyiz!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Daha ne kadar böyle gidecek?
    Genel

    'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'
    Genel

    Her yer kirlendi, her yer çürüdü
    Genel

    Siz garantör müsünüz, yoksa dublör mü?
    Genel

    UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen binlerce çocuk aç uyuyor!
    Genel

    BM: İsrail’e destek soykırıma dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.