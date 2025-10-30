DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konu ile ilgili, “Yeter artık! Her yer kirlendi, her yer çürüdü” diye tepkisini dile getirdi.

'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'

152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi İktidarı defalarca uyardıklarını, her kürsüde haykırdıklarını söyleyen Babacan, “Tedbir alın, daha ne bekliyorsunuz. Cep telefonundan kolayca erişilen sanal bahis-kumar sızdığı her yeri kirletir, her yuvayı yıkar’ dedik. Emeğin görmezden gelindiği bu düzeni kabul etmiyoruz. Sahada da, masada da insanların emeğiyle kazandığı temiz bir Türkiye mümkün… Ve inanın çok kolay. Yeter ki ülkeyi yönetenler net bir irade sergilesin. Bizim hedefimiz ‘Temiz Türkiye’. Bahis ve kumar bataklığı tamamen kuruyana kadar bize rahat yok. Futbolu kirleten herkes hesap vermeli. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

