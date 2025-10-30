BM: İsrail’e destek soykırıma dönüştü

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail işgaline verilen desteğin soykırıma dönüştüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, dünyadaki bazı devletlerin, hukuka aykırı ve kasıtlı şekilde işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’i silahlandırdığını, finanse ettiğini ve koruduğunu belirterek, “Bunlar yerleşimci-sömürgeci girişimin soykırıma dönüşmesine izin verdi, bu da Filistin’in yerli halkına karşı işlenen en büyük suçtur.” dedi.

Albanese, “Filistin’de ve diğer işgal altındaki Arap topraklarında insan hakları” başlığıyla toplanan BM 3. Komite Toplantısı’nda konuştu.

Toplantıya video konferansla katılan Albanese, ABD’nin kendisine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle BM toplantısında bizzat bulunamadığını belirterek, “Bu (ABD’nin) önlemleri BM’nin kendisine, bağımsızlığına, bütünlüğüne ve özüne bir saldırıdır. Karşı çıkılmazsa, çok taraflı sistemin tabutuna bir çivi daha çakacaklardır.” ifadesini kullandı.

Albanese, Gazze’de 240 binden fazla ölü ve yaralı bulunduğunu aktararak, binlerce Filistinlinin de hala yıkılan binaların altında olduğunu veya İsrail’in zindanlarında kaybolduğunu dile getirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yoğunlaştığına işaret eden Albanese, “Bu korkunç olaylar bir sapma değil, küresel bir suç ortaklığı sistemiyle sürdürülen sömürgeci bir dünya düzeninde onlarca yıllık ahlâkî ve siyasî başarısızlığın doruk noktasıdır.” dedi. Albanese, çok sayıda devletin, hukuka aykırı eylemler ve kasıtlı ihmaller yoluyla işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’i silahlandırdığının, finanse ettiğinin ve koruduğunun altını çizerek, “Bunlar yerleşimci-sömürgeci girişimin soykırıma dönüşmesine izin verdi, bu da Filistin’in yerli halkına karşı işlenen en büyük suçtur.” ifadesini kullandı.

