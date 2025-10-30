Bahis krizi, sadece futbolun değil, toplumun geneline sirayet eden ahlâkî çöküşün aynası oldu. Siyasetten spora, her alanda “çürüme” eleştirileri yükselirken, “Temiz Türkiye” çağrısı yapılıyor.

152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. TFF, bahis oynayan 152 hakemin Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının Nisan ayında konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, son 5 yıllık kayıtların inceleneceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sadece hakemleri değil, hakemlerin yakınlarını, futbolcuları ve yöneticileri de araştıracağı ve birçok futbolcunun listede olduğu öğrenildi. Siyasîler ve spor camiasından eleştiriler yükseliyor.

Bahis, bekâ meselesi haline geldi

Bahis soruşturmasının genişletildiğini hatırlatan AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, “3 bin 700 kişiden söz ediliyor. Ne yazık ki sorun, sadece spor camiasıyla ilgili değil. Devleti, toplumsal güvenliği ve aile birliğini tehdit ediyor. Bahis yüzünden hayatı kararan, intihar eden, sevdiklerine zarar veren onlarca kişi var, çoğunluğu polis/asker gibi kamu çalışanı.

Bahis sorunu, terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldi. Haliyle, devletin ve toplumun her alanını kuşatan bahis sorunuyla mücadele, sadece yargının işi olamaz. Sebepleri uzmanlarca araştırılmalı ve çözüm üretilmelidir. Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele ederken, devlet eliyle bahis oynatılmasının da makul sebebi olamaz. Topyekün arınmaya ihtiyaç var. Bence…” dedi.

Her alanda ahlâkî bir çöküş yaşanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Her alanda ahlâkî bir çöküş, kurumsal bir dağılma var” diyerek adalet kavramının içi boş bir kelime haline geldiğini belirtti.

Bulut, “Sahada olmayan adalet, mahkemede de yok, sokakta da, iş yerinde de. Hakkını arayanın ezildiği, suç işleyenin korunduğu bir düzen. Sorun sadece bireylerde değil; sistemin kendisinde…. Çünkü yıllardır hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku işliyor. Yasalar değil, talimatlar işliyor. Her şey bir kişinin iki dudağından çıkan cümleye bağlı. Futboldaki bahis skandalı, sadece sporun değil, aslında tüm ülkenin aynası!” dedi.

Sistemin kirli yüzü ortaya çıkıyor

Eski Hakemlerden Ahmet Çakar ise, “Kim sırtına yasa dışı bahis reklamı aldıysa, kim seremonilere yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını çıkardıysa bu sistemden o faydalanmıştır. Son 10 yılın şampiyon- lukları askıya alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Yozlaşmanın geldiği nokta!

TFF Başkanının, “571 hakemden 371’inin bahis hesabı var!” açıklamasının, ülkemizdeki yozlaşmanın hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Temiz futbol ancak temiz hakemlerle mümkün olur. Futbolda adil bir yönetim sergilemesi gerekenlerin, maç yönetmek yerine bahis oynaması; futbola ve ülkemizdeki milyonlarca taraftara ihanettir.

Bizler, her alanda olduğu gibi futbolda da ‘Temiz Eller’ çağrısında bulunuyor; ucu kime dokunursa dokunsun, bu konunun sonuna kadar üzerine gidilmesini talep ediyoruz” dedi.

Daha ne kadar böyle gidecek?

Demokrat Parti Siyasî İşleri Başkanı Gürcan Dağdaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarına, “Vah ki vah… “ diyerek tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesinden açıklamalarda bulunan Dağdaş, “Siyasetçi yolunda, bürokrat yolunda, yargıç yolunda, hakem yolunda, müteahhit yolunda, gazeteci yolunda, iş adamı yolunda, sendikacı yolunda, şeyh yolunda, sağcısı, solcusu, Kürdü, Türkü yolunda… Millet mi? Aç, sefil, çaresiz… Velhasıl; makamlar ticarethane, makam sahipleri, yetkililer, görevliler dükkan sahibi… Daha ne kadar böyle gidecek?” diye sordu.

Her yer kirlendi, her yer çürüdü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konu ile ilgili, “Yeter artık! Her yer kirlendi, her yer çürüdü” diye tepkisini dile getirdi. İktidarı defalarca uyardıklarını, her kürsüde haykırdıklarını söyleyen Babacan, “Tedbir alın, daha ne bekliyorsunuz. Cep telefonundan kolayca erişilen sanal bahis-kumar sızdığı her yeri kirletir, her yuvayı yıkar’ dedik. Emeğin görmezden gelindiği bu düzeni kabul etmiyoruz.

Sahada da, masada da insanların emeğiyle kazandığı temiz bir Türkiye mümkün… Ve inanın çok kolay. Yeter ki ülkeyi yönetenler net bir irade sergilesin. Bizim hedefimiz ‘Temiz Türkiye’. Bahis ve kumar bataklığı tamamen kuruyana kadar bize rahat yok. Futbolu kirleten herkes hesap vermeli. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

3700 FUTBOLCU DA İNCELEME ALTINDA

Habertürk’ün haberine göre, savcılığın yürüttüğü dosya sadece hakemlerle sınırlı kalmadı. Alt liglerden Süper Lig’e kadar uzanan süreçte 3.700 futbolcu da incelemeye dahil edildi. Bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu soruşturmanın Türk futbol tarihinde eşi görülmemiş bir kapsamda olduğunu, sonucunun disiplin ve yargı süreçlerinde önemli dönüm noktalarına yol açabileceğini ifade ediyor.

ANKARA - MEHMET KARA