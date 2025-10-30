"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2025 PERŞEMBE

"Nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim"

30 Ekim 2025, Perşembe 10:52
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile askeri ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, bu ülkeye nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdiğini bildirdi.

Trump, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güney Kore'nin gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini belirten Trump, ülkenin ayrıca ABD'den büyük miktarda petrol ve doğal gaz alacağını kaydetti.

Trump, "Zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle, onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim. Güney Kore'nin harika Cumhurbaşkanı ile harika bir gezi oldu." ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımında da Trump, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltısını Philadelphia tersanelerinde inşa edeceğini belirterek, yakında gemi inşasının ABD'ye büyük bir dönüş yapacağını vurguladı.

AA

