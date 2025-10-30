İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, garantör ülkelerin ilgisizliğine tepki gösterdi.

Arıkan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti “Siz garantör müsünüz yoksa dublör mü! Ateşkes antlaşması imzalandığı günden itibaren 400 mazlumu katleden İsrail; katil Netanyahu’nun ‘Hamas ateşkesi bozdu!’ bahanesi ile yine Gazze’ye karşı saldırı emri verdi. İsrail uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçlusu olarak ilan edilirken, garantör ülkelerin bu saldırılara karşı sessizliği Filistin davasına ve milyonlarca mazluma ihanettir. Siz ticaret anlaşması değil, ateşkes antlaşması yaptınız! Bir halkın geleceğini attığınız imzalara bağladınız. Mehmet Kara - Ankara

