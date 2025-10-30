'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'

Bahis soruşturmasının genişletildiğini hatırlatan AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, bahis sorununun terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldiğini belitti.

152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

Tayyar, konuyla ilgili olarak “3 bin 700 kişiden söz ediliyor. Ne yazık ki sorun, sadece spor camiasıyla ilgili değil. Devleti, toplumsal güvenliği ve aile birliğini tehdit ediyor. Bahis yüzünden hayatı kararan, intihar eden, sevdiklerine zarar veren onlarca kişi var, çoğunluğu polis/asker gibi kamu çalışanı. Bahis sorunu, terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldi. Haliyle, devletin ve toplumun her alanını kuşatan bahis sorunuyla mücadele, sadece yargının işi olamaz. Sebepleri uzmanlarca araştırılmalı ve çözüm üretilmelidir. Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele ederken, devlet eliyle bahis oynatılmasının da makul sebebi olamaz. Topyekün arınmaya ihtiyaç var. Bence…” dedi.