"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'

30 Ekim 2025, Perşembe
Bahis soruşturmasının genişletildiğini hatırlatan AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, bahis sorununun terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldiğini belitti.

152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

 

Tayyar, konuyla ilgili olarak “3 bin 700 kişiden söz ediliyor. Ne yazık ki sorun, sadece spor camiasıyla ilgili değil. Devleti, toplumsal güvenliği ve aile birliğini tehdit ediyor. Bahis yüzünden hayatı kararan, intihar eden, sevdiklerine zarar veren onlarca kişi var, çoğunluğu polis/asker gibi kamu çalışanı. Bahis sorunu, terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldi. Haliyle, devletin ve toplumun her alanını kuşatan bahis sorunuyla mücadele, sadece yargının işi olamaz. Sebepleri uzmanlarca araştırılmalı ve çözüm üretilmelidir. Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele ederken, devlet eliyle bahis oynatılmasının da makul sebebi olamaz. Topyekün arınmaya ihtiyaç var. Bence…” dedi.

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Temiz Türkiye” çağrısı

    Almanya: Teknolojik geleceği, ABD ve Çin'in belirlemesine izin veremeyiz!

    UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen binlerce çocuk aç uyuyor!

    BM: İsrail’e destek soykırıma dönüştü

    Siz garantör müsünüz, yoksa dublör mü?

    Her yer kirlendi, her yer çürüdü

    Daha ne kadar böyle gidecek?

    'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'

    Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

    NYT'ye Filistin protestosu: 300 yazar yazmayı bıraktı - 3 şart yerine getirilmedikçe yazmayacaklar!

    Cumhuriyet, demokrasi ile güçlenir

    Resimli Cumhuriyet bayrağı

    "Siyasi iradenin emirleri doğrultusunda ateşkes yeniden uygulanmaya başladı"

    Çekya İsrailli askeri sınır dışı etti

    İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılarda ölü sayısı 91'e çıktı

    İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi hakkında "Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek" dedi

    Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü: Enkaz altında olanlar var
    📷

    İnsanlıkta Asr-ı Saadet özlemi... Demokratik Cumhuriyetin çok uzağındayız

    Kenya'da düşen hafif uçaktaki 11 kişi olay yerinde öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Almanya: Teknolojik geleceği, ABD ve Çin'in belirlemesine izin veremeyiz!
    Genel

    UNICEF: Gazze'de ateşkese rağmen binlerce çocuk aç uyuyor!
    Genel

    Her yer kirlendi, her yer çürüdü
    Genel

    'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Daha ne kadar böyle gidecek?
    Genel

    “Temiz Türkiye” çağrısı
    Genel

    Siz garantör müsünüz, yoksa dublör mü?
    Genel

    BM: İsrail’e destek soykırıma dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.