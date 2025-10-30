Demokrat Parti Siyasî İşleri Başkanı Gürcan Dağdaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarına, “Vah ki vah… “ diyerek tepki gösterdi.

'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'

152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi Sosyal paylaşım sitesinden açıklamalarda bulunan Dağdaş, “Siyasetçi yolunda, bürokrat yolunda, yargıç yolunda, hakem yolunda, müteahhit yolunda, gazeteci yolunda, iş adamı yolunda, sendikacı yolunda, şeyh yolunda, sağcısı, solcusu, Kürdü, Türkü yolunda… Millet mi? Aç, sefil, çaresiz… Velhasıl; makamlar ticarethane, makam sahipleri, yetkililer, görevliler dükkan sahibi… Daha ne kadar böyle gidecek?” diye sordu.

Okunma Sayısı: 284

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.