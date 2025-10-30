Demokrat Parti Siyasî İşleri Başkanı Gürcan Dağdaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarına, “Vah ki vah… “ diyerek tepki gösterdi.
'Bahis, bekâ meselesi haline geldi'
152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi
Sosyal paylaşım sitesinden açıklamalarda bulunan Dağdaş, “Siyasetçi yolunda, bürokrat yolunda, yargıç yolunda, hakem yolunda, müteahhit yolunda, gazeteci yolunda, iş adamı yolunda, sendikacı yolunda, şeyh yolunda, sağcısı, solcusu, Kürdü, Türkü yolunda… Millet mi? Aç, sefil, çaresiz… Velhasıl; makamlar ticarethane, makam sahipleri, yetkililer, görevliler dükkan sahibi… Daha ne kadar böyle gidecek?” diye sordu.