Faşir'de 177 bin sivil hala mahsur, binlerce ölü var

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinde 177 bin kişinin halen mahsur olduğunu, kentteki ölü sayısının binleri bulduğunu bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kenti ele geçirmesinin ardından Faşir'de yaşanan "vahşi katliam ve insani çöküş" en sert ifadelerle kınandı.Faşir'de yaşananların "soykırım, sistematik etnik temizlik ve tam teşekküllü savaş suçu" niteliğinde eylemler olduğu vurgulanan açıklamada, "HDK, 28 Ekim'de, etnik temelli bir katliam gerçekleştirerek silahsız sivilleri hedef almıştır. Saha ekiplerimizin raporlarına göre, iletişim kesintileri ve güvenlik yokluğu nedeniyle ölenlerin tam sayısı bilinmemekte ama binlerle ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "HDK'nin Faşir'e girmesinin ilk saatlerinde 2 bin sivil öldürüldü. Masum insanlar diri diri yakıldı. Kentte 177 bin kişi halen mahsur durumda ve büyük çoğunluğunun toplu şekilde öldürüldüğü, araçlarıyla kaçmaya çalışanların ise araçlarının içinde yakıldığı değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, HDK güçlerinin kentteki hastaneleri, tıbbi tesisleri ve eczaneleri yağmaladığına dikkat çekildi.

"Faşir'deki Suudi Hastanesi'nde 450'den fazla hasta ve yaralı infaz edildi, sahra sağlık merkezlerinde ise yaklaşık 1200 yaşlı, yaralı ve hasta öldürüldü." ifadeleri kullanılan açıklamada, kentte geniş çaplı insan hakları ihlallerinin belgelenmeye devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu insan hakları ihlalleri arasında, "saha infazları, ev baskınları, cinsel şiddet ve mağdurların kendi mezarlarını kazmaya zorlanarak diri diri gömülmesi" gibi olayların yer aldığı kaydedildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp, bu kişilere işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.