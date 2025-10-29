Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında iki çocuk vefat ederken, 8 saatlik çalışmanın ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binaya ilişkin, "Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız, ona ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşu ve belediye ekibi, enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.

İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiriyor. UMKE ekipleri de bölgede sahra hastanesi kurdu.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

Enkazdan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı enkazdan sağ olarak çıkardıklarını bildirdi.

Aktaş, Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binayla ilgili gazetecilere, profesyonellerden oluşan büyük bir ekibin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

"Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı hamdolsun enkazdan sağ olarak çıkardık." diyen Aktaş, gencin genel durumunun iyi göründüğünü, bilincinin açık olduğunu ve Gebze Fatih Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Aktaş, anne ve babayla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek, "Onlarla ilgili çalışma devam ediyor ama ailenin diğer çocuğu Hayrunnisa'nın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Dolayısıyla ailenin 3 çocuğunu da çıkarmış olduk ama ikisi maalesef ölü olarak çıkarıldı. Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar diliyoruz." dedi.

"Çocuklar aynı odadalar mıydı?" sorusu üzerine Aktaş, 3 çocuğun da aynı odadan çıkarıldığını söyledi.

Anne ve babanın farklı bir odada göründüğünü dile getiren Aktaş, "Yoğun çalışma devam ediyor. İnşallah çok vakit geçmeden anne babaya da ulaşacağız. Ümidimiz onlara da sağ ulaşmak. Maalesef şu anda ses yok, henüz alınmış bir ses yok ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu anki tespit ve değerlendirmelerimize göre binada 5 kişi vardı. Başka bir şahsın olduğuna ilişkin en azından şu an için tespitimiz yok." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş'tan Dilara Bilir'e ziyaret

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, enkazdan sağ çıkarılan Dilara Bilir'i, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular."

İki çocuğun cenazesine ulaşıldı

Bölgede yaklaşık 11 saatten bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, çöken binanın bulunduğu alanda çalışmaları incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.30 sıralarında binada göçük meydana geldiğini anımsatarak, binanın 2. katında 5 kişilik ailenin ikamet ettiğini, diğer dairelerin ise boş olduğunu belirtti.

Binanın yıkıldığı ihbarıyla çok hızlı şekilde bütün ekiplerin müdahaleye başladığını anlatan Aktaş, "Şu anda 480'i arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple müdahalemiz devam ediyor. Maalesef bir cansız bedene ulaşıldı. Bir erkek çocuk bedeni olduğu değerlendiriliyor. Onun cansız bedenine ulaştık maalesef, başımız sağ olsun. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılmasıyla ilgili müdahaleler devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve onları kurtarmak." dedi.

Aktaş, ailenin bulunduğu kata ekiplerin girdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Bir ses var evet. Bir kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak oraya yoğunlaştırıldı. Cenazesi çıkan erkek çocuğun Muhammet Emir Bilir olduğunu değerlendiriyoruz. Başımız sağ olsun. Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda hem adli çalışmalar hem de teknik çalışmalar devam ediyor. Onun için çalışmaya ve zamana ihtiyaç var. Tespiti yapılınca tabii ki onun açıklamaları da yapılacaktır."

Bir gazetecinin, "Binada bir kısım çökmeler olduğu söyleniyor, belediyeye de bildirimini yapıldığı iddia ediliyor" sorusu üzerine Aktaş, konuyla ilgili belediyeye yapılmış bir bildirim olmadığını ancak bütün ihbarların değerlendirildiğini söyledi.

Aktaş, "Bina bütün resmi belgeleri alınmış, denetimlerden geçmiş bir bina mı?" sorusuna ilişkin, "Evet. O anlamda bir problemi olmayan bir bina." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Aktaş: "Arkadaşlarımız bir vatandaşımızın sesini aldı"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere, Gebze’de çöken binanın 2012 yılında yapılıp iskan aldığını, neden çöktüğüyle ilgili teknik ekiplerin çalışmasına devam ettiğini söyledi.

Yakınlarından 1 ailenin gece binada olduğunu teyit ettiklerini ifade eden Aktaş, "Şu anda da maalesef enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. Ses olayı doğru, bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız ona ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Aktaş, AFAD koordinasyonunda tüm ilgili kurum kuruluşların çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, 375 kişinin arama kurtarma çalışmalarında görev aldığını, 8 zemin altı arama görüntüleme cihazı, 5 arama kurtarma köpeğinin de katılımıyla vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Enkaz altındaki vatandaşlara kısa zamanda sağ salim ulaşmayı ümit ettiklerini dile getiren Aktaş, ekiplerin elinden gelen çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

Bir gazetecinin "Tedbir amaçları bazı bina ve iş yerleri boşaltıldı mı?" sorusuna ilişkin Aktaş, "Çalışma boyunca tahliye ettiğimiz binalarda birebir herhangi bir şey tespit edilmemiş olmakla birlikte, çalışma bölgesine, olayın meydana geldiği bölgeye yakın 9 binamızı boşaltma kararı aldık, tahliye ettik. Bu tamamen tedbiren, birebir 8 binamızla ilgili tespit edilmiş bir şey. 9. binamızda da tereddüt üzerine boşaltılma oldu, tedbiren. Başka boşaltılması gereken alan var mı arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, sahada tüm ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığını aktararak, "Bugün tüm amacımız vatandaşlarımıza ulaşabilmek. Tüm gücümüzü, yoğunluğumuzu arama kurtarma çalışmalarına verdik." dedi.

Bölgedeki metro inşaatı veya binanın altındaki eczanenin olayla ilgisinin bulunup bulunmadığı sorulan Aktaş, "Olayın meydana gelişiyle ilgili elimizde herhangi bir somut tespit yok. Çalışmalar devam ediyor. Her türlü teknik kullanılıyor. Araştırmalar bittikten sonra gerekli açıklamalar yapılacak." diye konuştu.

Aktaş, binayla ilgili ihbar yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise "Kesinlikle 112'ye ulaşan dün de daha önce de yapılan hiçbir ihbar yoktur. Bina 2012 yılında yapılmış, 2013'te iskanını almıştır. Binayla ilgili 112, CİMER, Valilik ve AFAD'a uluşan herhangi bir ihbar yoktur." bilgisini verdi.

Bir soru üzerine Aktaş, çöken apartmanın yanındaki binayla ilgili değil, bu olaydan çok önce bölgedeki başka bir binayla ilgili ihbarda bulunulduğunu ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

Binanın çöktüğü bölgede evleri tedbiren boşaltılan aileler misafir edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze'de yaşanan elim olayın ardından, çöken binanın yakınında ikamet eden 9 ailemizi, evleriyle ilgili teknik inceleme ve rapor süreci tamamlanana kadar Darıca'da bulunan Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerimizde misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İnşallah bir mucize olur"

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, göz yaşları içinde gazetecilere açıklama yaptı.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilir, "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok. Aklım almıyor, nasıl yıkılır? Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Onlar benim canlarım, onlar benim elimde büyüdü. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı. İsimleri Dilara, Nisa ve Emir'di. Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur." dedi.

"Binayı böyle görünce şok oldum"

Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım. Evde oturan 5 kişi vardı, 3'ü çocuktu, kiracıydılar." diye konuştu.

Aslan'ın yeğeni Kamil Gülmez de enkazda kiracı olan 5 kişilik ailenin kaldığının değerlendirildiğini dile getirerek, aile fertlerinin sağ salim enkaz çıkarılmasını temenni etti.

Gülmez, binanın kat karşılığı olarak 2012 yılında yapıldığını belirterek, "Binanın altında eczane vardı. Üzerinde de 3 dubleks daire vardı. 3 aile kalıyordu. 2 aile binada değildi. Kiracı olan aile binadaydı, eczanenin üzerindeki dairede oturuyorlardı. Onları bekliyoruz, Allah onların sağ salim çıkmasını nasip etsin. Yeni bina, kolon kesilmesi gibi bir durum yok." ifadesini kullandı.

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in arkadaşı Mustafa Türel de arkadaşıyla birkaç gün önce görüştüğünü söyledi. Türel, "Eczacı kadın bir arkadaş vardı, belediyeye o noktada bir sıkıntı olduğuyla ilgili bir talepte, şikayette bulunuyorlar. Sonrasıyla ilgili malumatım yok. Bina olarak baktığınız zaman 13 yıllık bina. Binadan ziyade metronun girişi var hemen şu tarafta, o binanın 2-3 parsel yanında da metronun baca çıkışı var. Binanın altından geçiyor. Şu anda araştırmalar ne aşamada bilmiyorum." dedi.

Endişeli bekleyişin devam ettiğini belirten Türel, arkadaşı ve ailesinin sağ salim kurtarılmasını diledi.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus yetkililerden bilgi aldı.

"Bina yan yatmış, arka taraf sağlam kalmış"

Çöken 7 katlı binadaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, binanın kolonlarında herhangi bir çatlaklık bulunmadığını, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme yaşandığını söyledi.

Eczane sahibi ve enkazda kaldığı değerlendirilen Levent Bilir’in arkadaşı Aydın, gazetecilere, dün akşam Levent’le görüştüğünü, kolonun önündeki alüminyum kısmı kendisine gösterdiğini belirterek, kolonlarda herhangi bir çatlak bulunmadığını anlattı.

Aydın, durumu ilettiği dükkan sahibinin yetkililerle görüştüğünü ve sıkıntı olmadığını kendisine aktardığını belirterek, daha önce eczanedeyken deprem yaşadığını ancak dükkanda şiddetli sarsıntı hissetmediğini ifade etti.

Eczanenin kamera kaydına ulaşamadıklarına değinen Aydın, "O çökmeler depremde mi olmuş, yoksa depremden sonra mı oldu? Depremden önce olma ihtimali çok düşük de ama kamera kaydına ulaşamadık, kamera odasında kayma olmuş." dedi.

Kolon kesme iddiasının sorulması üzerine Aydın, "Kolon kesilecek bir tarafı yok. Zaten 45 metrekare, ortada kolon yok, kesemezsin ki." cevabını verdi.

Aydın, "Binanın önünde ya da içinde çökme olduğu, bunu da fotoğrafladığınız iddiaları var?” sorusunu "Evet fotoğrafladım, binanın, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme ve bel verme dediğimiz olay vardı. Yani dün sabah çalışanlarım eczaneye geldiği zaman fark ediyorlar." şeklinde yanıtladı.

Eczanede fark edilen durumun neden kaynaklandığını bilmediğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Muhtemelen ya metro ya da zeminde sıvı kaybı' dediler. Teknik konulara giremem ama eczane, binadan kaynaklı bir yıkım gerçekleşmiyor. Eğer binadan kaynaklanmış bir yıkım gerçekleşmiş olsa bina yan yatmaz. Arka tarafına yani benim eczanenin bodrum katı ve bir üst katına girdiğim zaman orada herhangi bir kapanma yok. Orası açık. Hatta camları bile kırılmamış, bina öne yatmış. Ben 10 senedir oradayım. Dün sabah müteahhitle iletişime geçiliyor. Ben zaten şehir dışındaydım. Müteahhit belediye ekipleriyle görüşmüş zaten."

Aydın, bina yıkıldıktan sonra dükkan sahibiyle telefonla yeniden görüştüğünü aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binanın yıkıldığından onun da bilgisi yoktu. Aradım, geldi. Hatta benim yanımda aradı ‘Ağabey bir şey yok dediğiniz, bina çöktü.’ dedi. Belediye ekibi mi? Kimle görüştü bilmiyorum. Onu Ergün Bey'e sormanız lazım. Dün akşam 20.30-21.00 sıralarında geldim, karanlıkta her yeri göremiyorsunuz, her yerdeki kolonlara baktım, herhangi bir çatlaklık yoktu. Zaten bina içinde zeminde de çatlak yoktu. Sadece binanın önünde vardı. O da kaldırıma yakın taraflarında daha sonra birileri söyledi, ‘Sabah geçerken biraz yumuşaktı.’ demişler. Tam olarak bilmiyorum."

Kocaeli'de görgü tanığı mahalle sakini 7 katlı binanın yıkılma anını anlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı.

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Durbaba, AA muhabirine, sabah işe gitmek için 06.45 sularında evden çıkıp poğaça almaya pastaneye gittiğini söyledi.

Yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını aktaran Durbaba, "Pastaneden çıktım, tam binanın hizasına geldim sesler gelmeye başladı. Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

Durbaba, bina yıkıldıktan sonra içeriden herhangi bir ses duymadıklarını, enkazın başına gidip bağırdıklarını ancak ses alamadıklarını kaydetti.

Diğer katta oturanların olay anında köyde bulunduğunu aktaran Durbaba, "Arkadaşımız, tanıdığımız. Burada devamlı görüştüğümüz mahallemizin insanı. Çok iyi bir insandı böyle oldu. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar." dedi.

Bakan Yerlikaya: Kendiliğinden çöken binada 5 kişi enkaz altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 07.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğünü hatırlattı.

Yerlikaya, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada da Gebze’de çöken binaya yönlendirilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtilerek, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin çöken binada arama kurtarma çalışması başlattığını belirterek, "Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını aktaran Büyükgöz, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını bildirdi.

İletişim Başkanı Duran: "Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ilgili ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Dualarımız, enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte."