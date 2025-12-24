Fransız milletvekili: Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başlaması son derece utanç verici

Fransız Milletvekili Aymeric Caron, İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken, Noel Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasının imkansız olduğunu söyledi.

Caron, üyesi olduğu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Ulusal Meclis’teki haftalık basın toplantısında Gazze’deki durumu değerlendirdi. Fransa’nın Filistin Devleti’ni resmi olarak tanımasının ardından birçok kişinin kamuoyunu bu meselenin çözüme kavuştuğuna inandırmaya çalıştığını dile getiren Caron, "Genel olarak Filistin meselesi ve spesifik olarak Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başladı. Bu son derece skandal ve utanç verici." şeklinde konuştu. Caron, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi 900'den fazla kez ihlal ettiğini belirterek, "bölgede fiilen ateşkes olmadığı"nı kaydetti. Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü anımsatan Caron, 1000’den fazlasının ise yaralandığını aktardı. Caron, birkaç gün sonra Noel Bayramı’nın kutlanacağına işaret ederek, "Gazze'de soykırım devam ederken, Noel'i coşkuyla kutlamak imkansız." dedi. Gazze’deki soykırımın devam ettiğini vurgulayan Caron, "Her hafta çocuklar, bir bomba, bir kurşun, bir binanın yıkılması, tedavi, ilaç eksikliğinden veya soğuk yüzünden öldürülmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. AA

