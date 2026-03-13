Netanyahu: Trump’la iyi bir ittifak kurduk

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yeni açıklamasında ABD ile kurdukları ittifakı "Büyük dostumuz, kişisel dostum Başkan Trump ile eşi benzeri görülmemiş bir ittifak" sözleriyle övdü.

Netanyahu ABD Başkanı Trump’ın kendisine "Aramızdaki ilişki, bir Amerikan başkanı ile bir İsrail başbakanı arasındaki geçmiş tüm ilişkilerden yüz kat daha güçlü" dediğini belirtti. İsrail Başbakanı ayrıca "Bu günlerde ekibimle birlikte bölgede yeni ittifaklar kuruyoruz. Birkaç hafta önce hayal gibi görünen ittifaklar" dedi. Haber Merkezi

