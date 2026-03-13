Macron: Irak'ta bir Fransız askeri öldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda bölgedeki Fransız birliğinden bir askerin öldüğünü, askerlerden birkaçının yaralandığını bildirdi.

Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız taburundan astsubay Arnaud Frion'un öldüğünü ve "askerlerinden birkaçının yaralandığını" belirtti. "2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez." ifadesini kullanan Macron, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin bütünüyle terörle mücadele kapsamında olduğu ve bölgedeki savaşın bu tür saldırıları meşru gösteremeyeceğini vurguladı. AA

