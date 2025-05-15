Gazze'deki şehit sayısı 53 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 53 bin 10'a yükseldi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

Gece şehit olanların yanı sıra son olarak İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Huzaa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Saldırılarını gece boyunca Han Yunus'ta yoğunlaştıran İsrail ordusunun bombaladığı evlerin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta şehit olan en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.

Geceden bu yana düzenlenen saldırılarda 94 Filistinli şehit oldu

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail’in sabahtan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 94 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybedenler arasında kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı’ndan Şihab ailesinin tüm fertlerinin bulunduğunu belirten Basal, "Anne, baba ve tüm çocuklarıyla birlikte aile, sivil kayıtlardan silindi." bilgisine yer verdi.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge ziyaretinin başlamasıyla birlikte Gazze’ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Son saatlerde sivil ve tıbbi tesisler ile konutlara yönelik saldırılarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Saldırılarda can kaybı 53 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 82 ölü ve 152 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 876 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 957 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 10'a, yaralıların sayısının da 119 bin 998'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail, klinik ile mescidi hedef aldı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail'in Cibaliya'da bir klinik ile mescide düzenlediği bombalı saldırıda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları da saldırı sonrası Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesine çok sayıda ölü ve yaralının ulaştığını aktardı.

Acil servisin saldırı bölgesinden getirilen yaralılarla dolduğu ifade edildi.

Gazze-Avrupa Hastanesi saldırı sonrası hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 13 Mayıs'ta çevresini de hedef alarak bombaladığı Gazze-Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda kanalizasyon hatları dahil olmak üzere altyapıda önemli hasar meydana geldi, hastanenin iç bölümleri zarar gördü ve hastaneye giden yollar tahrip oldu." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hastaneyi hedef alan ve tekrar eden saldırılarının sağlık hizmetini "imkansız hale getirdiğine" dikkati çekilen açıklamada, bu saldırıların sağlık personeli, yaralılar ve hastalar için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hastanenin faaliyetlerini durdurması, sadece Gazze-Avrupa Hastanesinde bulunan beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, kalp kateterizasyonu, kalp damar cerrahisi ve göz hastalıkları gibi uzmanlık hizmetlerinin de sona ermesi anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze-Avrupa Hastanesinin, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına sağlık hizmeti veren tek hastane olduğu hatırlatıldı.

Hastanenin hizmet dışı kalmasının kanser hastalarını uygun sağlık hizmetinden mahrum bıraktığı ve durumlarının kötüleşmesine yol açtığı belirtildi.

Hastanede 28 yoğun bakım yatağı, 12 çocuk yoğun bakım ünitesi, 260 ranza, 25 acil durum yatağı ve şu anda hizmet dışı olan 60 onkoloji yatağı bulunduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

DSÖ, hastaneye düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze-Avrupa Hastanesi'ne, 12 DSÖ personeli ile 284 hasta ve refakatçinin önceden koordine edilmiş bir tıbbi tahliye için toplandığı sırada saldırının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Saldırı ölüm ve sıkıntılara neden oldu. Tahliye grubundaki hiç kimse zarar görmemiş olsa da saldırının hastane binasında 6 ölüm ve 40 yaralanmayla sonuçlandığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yüksek riskli koşullara rağmen dün Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) sınır kapısı üzerinden İtalya, Türkiye, Romanya, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tıbbi tahliyeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu sabah, hastanenin yakınında yeniden başlayan saldırıların, DSÖ personeli ile hastaları korkuttuğunu kaydeden Ghebreyesus, tesise erişimin engellediğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Hastaneler, hayat kurtarma işlevlerini yerine getirebilmeleri için güvence altına alınmalı. Hastaneler korunmalı, asla militarize edilmemeli veya hedef alınmamalıdır. (Gazze'de) Ateşkes sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun aynı hastane ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Endonezya ve El-Avde hastanelerinin çevresini de bombaladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde söz konusu hastanelerin çevresini hedef aldı.

İsrail saldırısı sebebiyle hastanelerde ciddi zarar meydana geldiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının hastanelerin de bulunduğu Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde evleri hedef alan saldırılarında ise en az 18 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Yenidoğan ünitesindeki bebekler felaket koşullarla karşı karşıya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesine bağlı Dayanışma Kervanları Hastanesi'nde Yenidoğan Bölümü Başkanı Nasır Bülbül'ün ifadeleri paylaşıldı.

Filistinli doktor, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yenidoğan ünitelerinde kuvözlerdeki bebekler felaket koşullarla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye insani ve tıbbi yardım girişini engelleyen ablukasına işaret eden Bülbül, "Yetersiz beslenme ve abluka koşulları, erken doğum oranını önemli ölçüde artırdı. Yenidoğanların çoğu sağlık problemlerinden sıkıntı çekiyor." ifadesini kullandı.

Bülbül, ciddi baskının yanı sıra yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöz, solunum cihazı ve oksijen cihazı bulunmadığını aktardı.

Yenidoğan ünitesinin yakıtla çalışan elektrik jeneratörleri sayesinde hizmet verdiğine dikkati çeken Bülbül, yakıt eksikliği sebebiyle jeneratörlerin çalışamama tehdidi altında olduğunu vurguladı.

Bülbül, "Sık sık yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yenidoğan ünitesindeki bebekler büyük risk altında. Bu durum prematüre bebeklerin hayatını tehdit eden ciddi komplikasyonlara sebep olabilir veya can kayıplarına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Filistinli doktor, insani yardım kuruluşları ve sağlık örgütlerine gerekli tıbbi ekipman, yakıt, jeneratör, bebek maması ve gıda takviyeleri ulaştırılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da bombaladığı evde 4 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tamun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait araçlar ve buldozerler, Tamun beldesinde bir Filistinlinin evini kuşattı.

Beldede silah ve yer yer patlama sesleri duyulurken, İsrail ordusu Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi.

İsrail askerleri, kuşatma altına aldığı evi "Energa" roketi ile bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, bombalanan evde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail askerlerinin ölenlerin cenazelerini alıkoyduğu belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarına saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrailli gruplar, Nablus ile Ramallah arasındaki ana yol üzerinde farklı noktalarda toplanarak Filistin araçlarını taşladı.

Saldırılar sonucu çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Söz konusu olayın gece geç saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından yaşandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 966'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in saldırılarında 2 gazeteci daha şehit oldu

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, kasıtlı olarak hedef alması sonucu Aksa'nın Sesi Radyosu için çalışan gazeteci Hasan Merzuk Semmur'un bazı aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Quds News Network'te çalışan Ahmed Enver Abdulhadi el-Halu'nun da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 217'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki gazetecilikle ilgili kuruluşlara Gazze'de Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti: Filistinli tutuklular tarihindeki en kanlı dönemi yaşıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hapishane sisteminde işlenen sistematik suçların boyutu göz önüne alındığında mevcut aşamanın, tutuklu hareketi tarihindeki kadın ve erkek tüm tutuklular için en ağır ve zor aşama olduğu vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den beri 66 Filistinli öldü

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 303, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mevcut aşamanın Filistin tutukluların tarihindeki en kanlı aşama olduğu, Gazze Şeridi'nde zorla kaybedilen onlarca Filistinli bulunduğu ifade edildi.

Hem erkek hem de kadın Filistinli tutukluların karşı karşıya kaldığı durumun, soykırımın bir uzantısı olduğu kadar İsrail'in onlara karşı uyguladığı suçların da bir uzantısı olduğu kaydedilen açıklamada, bugün ise bu suçların yoğunlaştığına ve görülmemiş düzeyde arttığına dikkati çekildi.

İsrail işgalinden bu yana tahmini verilere göre 1 milyondan fazla Filistinlinin gözaltına alındığı; tutuklandığı bilgisi verildi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin 100 Filistinli tutuluyor

İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu binlerce Filistinliye ek olarak, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 400'ü çocuk, 37'si kadın 10 bin 100 Filistinli bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bin Filistinlinin gözaltına alındığı; bu sayının Gazze'de alıkonulan Filistinlileri kapsamadığı belirtildi.

İsrail, gözaltı ve tutuklama politikasını 7 Ekim'den beri görülmemiş şekilde tırmandırdı

Açıklamada ayrıca gözaltı ve tutuklama politikasına eşlik eden suç ve ihlallerin, İsrail'in bugüne kadar devam eden en belirgin tarihi işgal politikalarından biri olduğu ve 7 Ekim 2023'ten beri bunun benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.