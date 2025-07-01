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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Hedef, yangın çıkmasını önlemek olmalı

01 Temmuz 2025, Salı
İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, son günlerde artan orman yangınları hakkında konuşarak Türkiye’nin yangın söndürme kapasitesine dikkat çekti.

Tolunay, “2 yıl önce Türkiye’nin havadan ve yerden söndürme kapasitesine sahip en büyük filosu kuruldu. 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 20’den fazla uçağımız var.” dedi. Ancak bu güce rağmen yangın sayılarının arttığını vurgulayan Tolunay, “Oysa geçen yıl, elimizde bu kadar büyük bir filo olmasına rağmen, 1937’den beri gördüğümüz en yüksek rakama ulaştık; 3 bin 797 orman yangını çıktı, 27 bin hektar alan yandı.” diye konuştu. Hürriyet’te konuşan Tolunay, çözümün yalnızca yangın söndürmekte değil, yangınları önlemekte olduğunu belirterek, “Dolayısıyla yeni stratejimiz söndürmek değil yangın çıkmasını önlemek olmalı.” ifadelerini kullandı.

Haziran’da 1459 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “1 Haziran’dan bu yana 569’u ormanda 890’ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik” dedi. İzmir Seferihisar’daki Orhanlı Mahallesi’nde konuşan bakan, hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısı yaptığını ve bu bakımdan çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre geçtiğimiz gün ülkede 77 yangın çıktı. Bunlardan 53’ü orman dışındaydı. Bakan bu durum için “Sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi. Bu yangınlardan dokuz tanesi ‘büyük’tü. Bunlardan da Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey devam ediyor. Bakan “Üç yangın da ciddi” dedi.

 

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