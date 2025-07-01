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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Elektronik sigara normal sigaradan daha zararlı

01 Temmuz 2025, Salı
California Üniversitesi tarafından yeni bir araştırma, bazı popüler tek kullanımlık elektronik sigaralarda tespit edilen zehirli metal seviyelerinin, geleneksel sigaraları bile geride bıraktığını ortaya koydu.

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ACS Central Science dergisinde yayımlanan çalışmada, gençler arasında oldukça popüler olan ELF Bar, Esco Bar ve Flum Pebble markalarına ait cihazlar incelendi. Özellikle Esco Bar markasına ait iki cihazda, içilen ilk 200 nefeste çıkan kurşun miktarının, yirmi paket sigara içmeye denk olduğu belirtildi. Çalışmanın başyazarlarından Prof. Brett Poulin, “Bu cihazlar görünmeyen bir risk taşıyor. Yüksek düzeyde sinir sistemi için zehirli kurşun, kanserojen nikel ve antimon içeriyorlar. Acilen denetimlerin artırılması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

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