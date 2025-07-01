Elektronik sigara normal sigaradan daha zararlı

California Üniversitesi tarafından yeni bir araştırma, bazı popüler tek kullanımlık elektronik sigaralarda tespit edilen zehirli metal seviyelerinin, geleneksel sigaraları bile geride bıraktığını ortaya koydu.

Kilo almadan sigara bırakmak isteyenler neler yapmalı?

Elektronik sigara akciğer ve beyin hasarına yol açıyor ACS Central Science dergisinde yayımlanan çalışmada, gençler arasında oldukça popüler olan ELF Bar, Esco Bar ve Flum Pebble markalarına ait cihazlar incelendi. Özellikle Esco Bar markasına ait iki cihazda, içilen ilk 200 nefeste çıkan kurşun miktarının, yirmi paket sigara içmeye denk olduğu belirtildi. Çalışmanın başyazarlarından Prof. Brett Poulin, “Bu cihazlar görünmeyen bir risk taşıyor. Yüksek düzeyde sinir sistemi için zehirli kurşun, kanserojen nikel ve antimon içeriyorlar. Acilen denetimlerin artırılması gerekiyor” uyarısında bulundu. Haber Merkezi

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