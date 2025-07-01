Demokrat Parti’nin emektar ismi dualarla uğurlandı

Demokrat çizgide yıllarca hizmet etmiş, Demokrat Parti’nin tecrübeli isimlerinden Halil Hayri Erçağ, Kumburgaz’da kılınan cenaze namazı sonrasında ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Halil Hayri Erçağ, üç dönem Kumburgaz Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Kumburgaz Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. Uysal, merhumun ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Cenaze namazına siyasî temsilcilerin yanı sıra vatandaşlar ve Erçağ’ın yakın çevresi de iştirak etti. Merhumun cenazesi Kumburgaz Eski Mezarlığı’na defnedildi. Yeni Asya - Aslan Özdemir

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