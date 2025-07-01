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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

"Devlet teşvikleri olmasaydı muhtemelen Güney Afrika'daki evine geri dönerdi"

01 Temmuz 2025, Salı 10:04
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı milyarder iş insanı ve Tesla ile SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın, devlet desteği olmadan Güney Afrika'ya geri dönmek zorunda kalacağını savundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kısa süre önce anlaşmazlık yaşadığı Musk'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musk'ın, elektrikli araçlara ilişkin görüşlerini göreve gelmeden önce bildiğini ancak yine de onu desteklediğini belirten Trump, "Elektrikli araçlarda bir sorun yok ancak kimse almak için zorlanmamalı." ifadesini kullandı.

Devlet teşviki konusunda Musk'a yüklenen Trump, "Devlet teşvikleri olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine geri dönerdi." ifadesine yer verdi.

Musk'ın sahip olduğu şirketlerin elektrikli araç üretiminin yanı sıra roket ve uydu fırlatma faaliyetlerinin son bulması halinde ülkenin bir "servet" kazanacağını iddia eden Trump, şunları kaydetti:

"Belki de (Hükümet Verimlilik Departmanı) DOGE'nin buna bir göz atması gerekiyordur."

Trump 12 Haziran'da California'nın 2035 yılına kadar benzinli araçları kademeli olarak kaldırma yönündeki düzenlemesini bloke eden bir karara imza atmıştı.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

AA

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