Emekli aylığı asgarî ücret seviyesinde olmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, emeklilik sistemindeki problemlere ve emeklilerin beklentilerine değinerek, en düşük emekli aylığının asgarî ücret seviyesine yükseltilmesinin ve bu aylıkların prim ödeme gün sayısı ile kazanç düzeyi dikkate alınarak adil bir şekilde arttırılmasının toplumun en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

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