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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Emekli aylığı asgarî ücret seviyesinde olmalı

30 Haziran 2025, Pazartesi 23:33
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, emeklilik sistemindeki problemlere ve emeklilerin beklentilerine değinerek, en düşük emekli aylığının asgarî ücret seviyesine yükseltilmesinin ve bu aylıkların prim ödeme gün sayısı ile kazanç düzeyi dikkate alınarak adil bir şekilde arttırılmasının toplumun en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

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Arslan, “Sosyal güvenlik, sigortalıların çalışmaları süresince ödedikleri primler karşılığında, emeklilik döneminde elde ettikleri meşru bir hak olarak değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım hem sistemin malî sürdürülebilirliğini hem de toplumsal adalet duygusunu güçlendirecek; sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracaktır” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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