"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Borç ekiliyor, dert biçiliyor! Çiftçi perişan halde

01 Temmuz 2025, Salı
Tarımda üretim, borçla döner hale geldi. Çiftçi sezonu krediyle açıyor, faize çalışıyor.

Tarım sektörünün beli borçla büküldü. Üretimin finansmanı ve devamlılığı tamamen krediye dayalı hale geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her ne kadar “Çiftçi borç batağında değil, tarım dimdik ayakta” dese de veriler bunun tam tersini söylüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre tarımda kullandırılan nakdî kredilerin toplamı Nisan 2025 itibarıyla 992,6 milyar lirayı buluyor. Bu rakamın yaklaşık 356 milyar lirasını kısa vadeli krediler oluşturuyor. Çiftçilerin bankalara olan borçlarında son bir yılda yüzde 50’nin üzerinde, son 20 yılda ise 173 kat artış yaşandı.

Takipteki krediler yüzde 149 arttı

BirGün’ün haberine göre, Nisan 2005’te tarımda kullandırılan nakdî krediler 5,7 milyar lira seviyesindeydi. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış ise yaklaşık 26 kat oldu. Enflasyonun çok üzerinde yaşanan artış, çiftçinin üretim yapabilmek için her geçen yıl daha fazla borçlandığını ortaya koyuyor. Ayrıca artan maliyetler ve bu maliyetleri karşılamayan alım fiyatları yüzünden üreticilerin banka kredilerinde geri ödeme problemi de büyüyor. BDDK’nin verilerine göre takipteki tarım kredileri bir yılda yüzde 149 oranında büyüdü. Üstelik bu borçların içerisinde Tarım Kredi Kooperatifi ve tüccara olan borçlar dâhil değil.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları sonlandırdı

    "Yaşadığımız dert ve tasayı tahayyül etmek bile zor''

    "Askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

    ABD'den İsrail’e yeni askeri destek ve açıklama: 'İsrail’in güvenliği, ABD çıkarları için hayati önemde'

    Alçak provokasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Peygamber Efendimize (asm) yönelik saygısızlığa tepkiler büyüyor!

    Hedef, yangın çıkmasını önlemek olmalı

    Elektronik sigara normal sigaradan daha zararlı

    Borç ekiliyor, dert biçiliyor! Çiftçi perişan halde

    Yine görüşecekler

    İzmir'de yangının sıçradığı galericiler sitesinde 25 araç zarar gördü

    Emekli aylığı asgarî ücret seviyesinde olmalı

    İsrail'in İran'a saldırılarında ölü sayısı 935'e yükseldi

    "Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur"

    İstanbul Valiliği uyardı

    İtalya'nın volkanik Campi Flegrei bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

    Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci "bir an önce" sonuçlanmalı

    İran: Uranyum zenginleştirme işlemi asla durmayacak

    'Gazze'de 60 günlük ateşkes üzerinde çalışıyoruz'

    Norveçli emeklilik fonu, 2 şirketi ''İsrail'e silah satışı'' sebebiyle portföyünden çıkardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Alçak provokasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Peygamber Efendimize (asm) yönelik saygısızlığa tepkiler büyüyor!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Askeri ve siyasal casusluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
    Genel

    ABD'den İsrail’e yeni askeri destek ve açıklama: 'İsrail’in güvenliği, ABD çıkarları için hayati önemde'
    Genel

    Mağaza temsilcilerimiz tecrübelerini paylaştılar
    Genel

    İzmir'de yangının sıçradığı galericiler sitesinde 25 araç zarar gördü
    Genel

    "Yaşadığımız dert ve tasayı tahayyül etmek bile zor''
    Genel

    Yine görüşecekler
    Genel

    Borç ekiliyor, dert biçiliyor! Çiftçi perişan halde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.