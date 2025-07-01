Borç ekiliyor, dert biçiliyor! Çiftçi perişan halde

Tarımda üretim, borçla döner hale geldi. Çiftçi sezonu krediyle açıyor, faize çalışıyor.

Tarım sektörünün beli borçla büküldü. Üretimin finansmanı ve devamlılığı tamamen krediye dayalı hale geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her ne kadar “Çiftçi borç batağında değil, tarım dimdik ayakta” dese de veriler bunun tam tersini söylüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre tarımda kullandırılan nakdî kredilerin toplamı Nisan 2025 itibarıyla 992,6 milyar lirayı buluyor. Bu rakamın yaklaşık 356 milyar lirasını kısa vadeli krediler oluşturuyor. Çiftçilerin bankalara olan borçlarında son bir yılda yüzde 50’nin üzerinde, son 20 yılda ise 173 kat artış yaşandı.

Takipteki krediler yüzde 149 arttı

BirGün’ün haberine göre, Nisan 2005’te tarımda kullandırılan nakdî krediler 5,7 milyar lira seviyesindeydi. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış ise yaklaşık 26 kat oldu. Enflasyonun çok üzerinde yaşanan artış, çiftçinin üretim yapabilmek için her geçen yıl daha fazla borçlandığını ortaya koyuyor. Ayrıca artan maliyetler ve bu maliyetleri karşılamayan alım fiyatları yüzünden üreticilerin banka kredilerinde geri ödeme problemi de büyüyor. BDDK’nin verilerine göre takipteki tarım kredileri bir yılda yüzde 149 oranında büyüdü. Üstelik bu borçların içerisinde Tarım Kredi Kooperatifi ve tüccara olan borçlar dâhil değil.

Haber Merkezi