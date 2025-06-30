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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur"

30 Haziran 2025, Pazartesi 18:20
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz." açıklaması üzerine, "Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur." yanıtını verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkede temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile düzenlediği basın toplantısında Lavrov'un Ermenistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Lavrov'un "iktidarın kiliseye karşı mücadelesi" tanımlamasını kullandığını söyleyen Mirzoyan, "Lavrov'un verdiği bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ermenistan'da hukuki bir süreç yürütülüyor ve bu, Ermenistan'ın iç meselesidir. Lavrov'un, Ermenistan'ın iç işlerine karışmaması daha doğru olur." dedi.

Aynı çağrıyı Lavrov'un yanı sıra Rus parlamenterler ve medya mensuplarına da yönelttiğini belirten Mirzoyan, "Hem Rus yetkililer hem parlamenterler hem de medya uzmanları, Ermenistan'ın egemenliğine daha fazla saygı göstermeli ve bir daha asla bizim iç işlerimize müdahale etme cüretinde bulunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ermeni kilisesine yönelik saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin Ermeni Apostolik Kilisesinin Eçmiadzin'deki merkezine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan’a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

AA

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