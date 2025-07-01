Mağaza temsilcilerimiz tecrübelerini paylaştılar

Yeni Asya Vakfı Barla Tesisleri’nde bu yıl 9.'su gerçekleştirilen İhtisas Toplantılarında mağaza temsilcilerimiz üç gün boyunca karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yeni hedef ve projelerini dile getirdiler.

Geleceğin Yayıncılık Stratejileri

Neşriyat temsilcilerimiz Barla’da geleceğe ışık tutuyor

BARLA - İSMAİL TEZER

FOTOĞRAFLAR: YASİN AYDIN - YENİ ASYA

Önceki yıla ait neşriyat çalışmalarının değerlendirildiği ve gelecek yılın yayıncılık hedeflerinin görüşüldüğü 9. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı (27-29 Haziran) Barla Yeni Asya Vakfı Tesislerinde gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki mağaza ve satış noktası temsilcilerimizle müessesemiz idarecileri ve birim sorumlularını buluşturan toplantı verimli müzakerelere sahne oldu.

Üç gün boyunca süren toplantı Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel ve Genel Müdür Ramazan Bayram'ın açış konuşmalarının ardından müessesemiz idarecilerinin ve birim sorumlularının sunumlarıyla devam etti.

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın "Kitap Yayınları ve Satış Hedefleri" başlıklı sunumunda yeni çıkan ve baskısı yenilenen eserler hakkında bilgiler verdi.

Can Kardeş çocuk yayınları ve yabancı dil eserlere de değinen Aydın, Gazete Satışları, Dergi Satış ve Hedefleri, Takvim Yayın ve Satış Stratejileri gibi konularda ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirdi.

Araştırma Merkezi adına konuşan İsmail Tezer, Risale-i Nur yayıncılığı ve çalışılan dosyalar hakkında bilgiler verdi. Külliyat metninin daha musahhah olması noktasında Risalelerin Osmanlıca asıllar üzerinde çalışıldığını, nüsha incelemelerinin yapıldığını dile getiren Tezer, yeni kitap hedefleri ve projelere dikkat çekti.

Yeni Asya Medya Grup Sosyal Medya Sorumlusu Yasin Aydın, web sitelerimizin ve sosyal medya hesaplarımızın etkinliğini istatistikî bilgilerle ortaya koydu. Sosyal medyanın yayıncılıktaki öneminden bahseden Aydın, dijital kanallarımızın dünyaya açılan pencereler olduğunu, çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mağaza temsilcilerinin sahadaki tecrübelerini paylaşma, fikir alışverişi yapma imkânını elde ettikleri; kitap neşriyatı, gazete, dergiler, sosyal medya, dijital platformlar, e-satış, takvim, fuarlar, muhteva gibi ana konularda verimli görüşlere sahne olan toplantı, gelecek döneme ait proje ve hedeflerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Y.K. Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel: “Gayemiz istişareyi hâkim kılmak”

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel "Neşriyat Çalışma Esasları ve Yazı Tetkik Esasları" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Yeni Asya olarak "Hakemli Yazarlık" ve "Hakemli Gazetecilik" sistemiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Pekel, "Sistemimiz heyetlerle devam ediyor. İstişareyle sürdürüyoruz. Sahasında ihtisas sahibi olan yaklaşık 35 'Yazı Tetkik Heyeti'miz var." dedi. Sistemin nasıl işlediği hakkında bilgi veren Pekel, "Risale-i Nur mesleği ve bundan beslenen Yeni Asya Yayın Prensipleri muvacehesinde hareket ediyoruz. Gayemiz istişareyi hâkim kılmak ve böylelikle daha sağlıklı bir yayıncılık yapmak" dedi. Yeni Asya TV hakkında da bilgi veren Pekel, dijital yayın kanallarının önemi üzerinde durdu.

FUARLARIMIZ DIŞA AÇILAN KAPILARIMIZ

Program boyunca en çok üzerinde durulan konulardan biri "fuar organizasyonları" oldu. Temsilcilerimiz katıldıkları fuarlarla ilgili tecrübe ve gözlemlerini dile getirdiler.

Fuarların, elimizdeki hakikatleri ve sahip olduğumuz değerleri topluma ulaştırmak adına çok önemli mecralar olduğu vurgulanarak "Fuarlar dışa açılan kapılarımız, farklı dünyalara ve gönüllere dokunabilmek ve geniş toplum kesimlerine mesajlarımızı taşıyabilmek adına olmazsa olmaz organizasyonlarımız" denildi.

ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN MAĞAZALARIMIZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Program sonunda, yaptıkları çalışmalarla ve ortaya koydukları performansla dikkat çeken üç satış mağazamız müessesemizce mükâfatlandırıldı. Birinciliği İzmir, ikinciliği İzmit, üçüncülüğü ise Bursa mağazalarımız aldı. Temsilcilerimize hediyelerini (soldan sağa) Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Neşriyat Koordinatörü Mehmet Pekel, Genel Müdür Ramazan Bayram ve Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın takdim etti.

HEDEF VE PROJELER SESLENDİRİLDİ

Üç gün süren program boyunca mağaza temsilcilerimizin aktardıkları birbirinden değerli görüş ve tecrübeleri müessesemiz sorumlularınca kayıt altına alındı.

Temsilcilerimiz sahadaki tecrübelerini, gözlemlerini, uyguladıkları satış stratejilerini, aldıkları sonuçları, proje tekliflerini ve önerilerini paylaştılar.

Kütahya Temsilcimiz Servet Bilgin, internet mağazaları üzerinden yaptıkları satışlar ve müşteri geri dönüşleri hakkında önemli bilgiler verdi.



Servet Bilgin (Kütahya)

Online olarak 10 platformda satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgin, özel günlerde, mübarek gün ve gecelerde yapılan kampanyalara dikkat çekti.



İbrahim Vapurlu (Kastamonu) - Bilâl Sürücü (Ankara)

İzmit Mağaza Temsilcimiz İsmet Kandilli "Yeni Asya Neşriyat olarak sahaya indirdiğimiz her yayınımız çok kıymetli ve özel olarak projelendirilmeyi, çalışılmayı gerektiriyor. Kitaplarımızı özel gündemler oluşturarak tanıtmalıyız." dedi.



Recep Albayrak (Konya) - İsmet Kandilli (İzmit)

Samsun Temsilcimiz Sami Ayaz, çocuk ve gençlik yayınlarının önemi üzerinde durarak, bu sahada yapılabilecek yeni projelere dikkat çekti.

Tokat Temsilcimiz Azam Yazıcı "çocuk, gençlik ve aile" konularında proje teklifleri sundu.



Azam Yazıcı (Tokat) - Sami Ayaz (Samsun)

İzmir Temsilcimiz Şakir Argın "En önemli şey çocuklarımız, çocuk yayınlarımız. Kültür ve sanat da çok önemli. Resim-grafik noktasında sanatçılarımızın önü açılmalı. Eksiklerimizi tespit edip, o noktalardan 'yayın gardımızı' almalıyız. Risale-i Nur’dan çeşitli konular hikâye kitapları olarak çalışılabilir" şeklinde görüşlerini dile getirdi.



Şakir Argın (UM Neşriyat Sekreteri, İzmir Mağaza temsilcisi)

Neşriyatçılığın önemine Bediüzzaman Hazretlerinin "Neşr-i hak için enbiyaya ittibâ etmekle mükellefiz" tesbitiyle dikkat çeken Argın, "Hakkı ve hakikati neşretmekle Peygamber mesleğini icra ediyoruz" dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Mağaza temsilcilerinin birbirlerini daha iyi tanıyıp kaynaşmalarına, karşılıklı fikir ve projelerini paylaşmalarına imkân tanıyarak oldukça verimli geçen üç günün ardından bir “aile” fotoğrafı çekildi. Fotoğraflar: Yasin Aydın- Yeni Asya

NUR MENZİLLERİ GEZİLDİ

Mağaza temsilcilerimiz, Üstad Bediüzzaman'ın Barla’da 8 sene kaldığı evi, 1950’den sonra zaman zaman misafir olduğu ahşap konak, imamlık yaptığı Mus Mescidi, Cennet Bahçesi, Barla Kabristanlığı ve Çam Dağı gibi Nur menzillerini de gezerek tenezzüh ve tefekkür etme, Nurlu hatıraları yâd etme fırsatı yakaladılar.