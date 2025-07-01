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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

İzmir'de yangının sıçradığı galericiler sitesinde 25 araç zarar gördü

01 Temmuz 2025, Salı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp galericiler sitesine sıçrayan yangında bazı iş yerleri ve 25 araç zarar gördü.

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Beyazevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

 

Alevlerin ulaştığı İZOKOM Oto Borsa Galericiler Sitesi'ndeki hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangında, sitede çoğunlukla klimaların olduğu 3 katlı beyaz eşya deposu ve ofisler kullanılamaz hale geldi. Bazı iş yerlerinde de hasar oluştu.

 

Bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sitede incelemede bulundu.

 

"Dün burada durum çok kötüydü"

İZOKOM Oto Borsa Galericiler Sitesi Başkanı Ethem Hiçüşenmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle çok ilerlediğini söyledi.

Can kaybı olmamasına sevindiklerini anlatan Hiçüşenmez, "Dün burada durum çok kötüydü. Yine de şükrediyoruz. Komşumuzun binası içi mal dolu bir şekilde yandı. Bizim de 25 araç kaybımız var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkililer geldi. Bölgede hasar tespitleri yapılıyor. Şiddetli bir şekilde fırtına vardı. Ondan dolayı araçlara sıçradı. Esnafımızın çoğu da pazar olduğu için kapalıydı. Araçları çekebildiğimiz kadar çektik." ifadelerini kullandı.

Oto galeri sahibi Mehmet Yalvaç da yangın haberini aldıktan sonra iş yerine geldiklerini anlattı.

Yalvaç, "Dün biz dışarıdaydık. Bu felaket yaşandığı zaman biz yetişene kadar araçlarımız yandı. Bir aracımız kül oldu, 4 aracımın kaportası zarar gördü." dedi.

Yangında kullanılamaz hale gelen 3 katlı iş yerinin satış sorumlusu Salih Nas ise olayı duyduktan sonra ekip arkadaşlarıyla yangın bölgesine ulaştıklarını dile getirdi.

İş yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Nas, "Depomuz, ofislerimiz, her şey gitti. Muhasebe bölümümüz vardı. Her şeyimiz buradaydı. Hangi birine üzülelim? Ormanlarımızın yanmasına mı üzülelim, ekmek teknemizin gözümüzün önünde cayır cayır yanmasına mı üzülelim? Takdiriilahi yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Yangın

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle galericiler sitesine sıçramıştı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yangına gece boyunca müdahale devam etmişti.

AA

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