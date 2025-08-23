Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dair "bir şüphe" olmadığını bildirerek, İsrail'e Filistinlilerin yaşadığı açlığın durdurulması için savaştan harap olmuş bölgeye yeterli yardım sağlaması konusunda çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de açlık olduğuna dair şüphe yok ve biz de gelen bu haberleri yeni duyduk." dedi.

Hinterseher, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya, İsrail'in kısıtlamaları ve askeri saldırılarının Gazze'de ilan edilen kıtlığa doğrudan neden olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, Almanya olarak Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek, İsrail'i "bölgeye yeterli insani yardım ulaştırmaya" çağırdıklarını ifade etti.

Gazze'de yardımlara erişimin artırılması çağrısı

Öte yandan basına konuşan Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, IPC raporunun Gazze'deki felaket durumunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Radovan, Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ve ilan edilen kıtlığa dikkati çekerek, Gazze'de yardımlara erişimin önemli ölçüde artırılması çağrısında bulundu.

Alman Bakan, "Giderek daha fazla insan, özellikle de çocuklar, gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. Kıtlık tamamen insan kaynaklı." dedi.

Radovan, "Bu böyle devam edemez. Yardım malzemelerine erişimde bir miktar iyileşme olsa da, IPC raporu bunun yeterli olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Derhal bir ateşkes gerekiyor ve aynı zamanda Hamas rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.