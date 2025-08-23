"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

23 Ağustos 2025, Cumartesi 09:28
Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dair "bir şüphe" olmadığını bildirerek, İsrail'e Filistinlilerin yaşadığı açlığın durdurulması için savaştan harap olmuş bölgeye yeterli yardım sağlaması konusunda çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de açlık olduğuna dair şüphe yok ve biz de gelen bu haberleri yeni duyduk." dedi.

Hinterseher, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya, İsrail'in kısıtlamaları ve askeri saldırılarının Gazze'de ilan edilen kıtlığa doğrudan neden olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, Almanya olarak Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek, İsrail'i "bölgeye yeterli insani yardım ulaştırmaya" çağırdıklarını ifade etti.

Gazze'de yardımlara erişimin artırılması çağrısı

Öte yandan basına konuşan Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, IPC raporunun Gazze'deki felaket durumunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Radovan, Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ve ilan edilen kıtlığa dikkati çekerek, Gazze'de yardımlara erişimin önemli ölçüde artırılması çağrısında bulundu.

Alman Bakan, "Giderek daha fazla insan, özellikle de çocuklar, gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. Kıtlık tamamen insan kaynaklı." dedi.

Radovan, "Bu böyle devam edemez. Yardım malzemelerine erişimde bir miktar iyileşme olsa da, IPC raporu bunun yeterli olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Derhal bir ateşkes gerekiyor ve aynı zamanda Hamas rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası

    DSÖ ve WMO işçi sağlığı üzerine uyardı

    İzmir Körfezi'nde yine çok sayıda balık öldü

    Kıtlık, en şiddetli düzey olan 5. seviyede

    Avrupa'nın Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirtme hakları yok

    "Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum"

    'Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor'

    Yemen'den atılan füzenin ardından İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı

    Husiler İsrail'i vurdu

    Netanyahu, ateşkes olsa bile Gazze’yi işgal edeceklerini söyledi

    Soykırımda son perde: İsrail topyekün işgal başlattı

    Kısıtlama var, resmî genelge yok

    UAEA: Çernobil'de çok sayıda patlama sesi duyuldu

    "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz"

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

    Güney Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yemen'den atılan füzenin ardından İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
    Genel

    'Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası
    Genel

    Kıtlık, en şiddetli düzey olan 5. seviyede
    Genel

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı
    Genel

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu
    Genel

    Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
    Genel

    "Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.