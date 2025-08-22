Netanyahu, ateşkes olsa bile Gazze’yi işgal edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna röportaj verdi.

Sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” yönündeki sorusuna Netanyahu, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” cevabını verdi. Gazze Şeridi’ne 22 aydır sürdürdükleri şiddetli saldırıları ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini söyleyen Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi. AA

