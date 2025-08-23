Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitabı bölerek bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr edenlere o azâbı indirmiştik. Hicr Suresi: 90 HADİS: Güne başlarken sadaka vermek felaketleri giderir. Camiü’s-Sağir, No: 2526

