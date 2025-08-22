Soykırımda son perde: İsrail topyekün işgal başlattı

Yaklaşık 2 yıldır Gazze’de katliamlara ve soykırıma devam eden İsrail, ‘işgalin genişletilmesini’ öngören planın savaş kabinesi tarafından kabul edilmesiyle şehrin topyekün işgali için yeni bir saldırı başlattı.
İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gazze Şehri’ne yönelik ön operasyonlara ve saldırının ilk aşamalarına başladık ve şu anda IDF güçleri Gazze Şehri’nin dış mahallelerini kontrol altında tutuyor” dedi. Sözcü, “Terör örgütünün hükümet ve askerî terörün kalesi olan Gazze Şehri’nde Hamas’a yönelik saldırımızı derinleştireceğiz” dedi.
Haber Merkezi