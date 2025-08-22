"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2025 CUMA

Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

22 Ağustos 2025, Cuma 11:32
Kolombiya'nın Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, bombalı saldırıda 5 kişi öldü, çoğu ağır 36 kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir." dedi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi, şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

Kolombiya'da helikoptere İHA ile düzenlenen saldırıda 12 polis öldü

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon icra eden polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde bulunan 12 polisin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını duyurdu.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, saldırıdan EMC'ye bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bazı suç örgütlerini terör örgütü ilan edeceğini duyurdu

Valledupar şehrinde konuşan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıya değindi.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC), eski FARC üyeleri tarafından kurulan Segunda Marquetalia ve organize suç örgütü Clan del Golfo'yu terör örgütü ilan edeceğini belirten Petro, "Bir karar aldım. Araştırmalarımız, sözde Clan del Golfo, Segunda Marquetalia ve EMC'nin uyuşturucu ticareti konseyinin parçası olduğunu gösteriyor. Bunlar, Bogotá da dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde kovuşturulabilecek terör örgütleri olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Petro, terörist eylemlerin hedefinin sivil halkta korku oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Cali'deki yaşananlar, sivil halkta korku yayan bir saldırıdır. Hükümetim döneminde bu ikinci kez gerçekleşiyor. Bu bir terörizmdir." dedi.

AA

