"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölü sayısı 2 ayda 746'ya yükseldi

20 Ağustos 2025, Çarşamba 15:23
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 746'ya çıktı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, yağışların sebep olduğu afetlerin etkilerinin ülke genelinde sürdüğü ve bu afetler sonucunda son 24 saatte çoğunluğu Gilgit Baltistan bölgesinde 44 kişinin öldüğü açıklandı.

Ülke genelinde yaklaşık 2 ayda afetlerde ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi.

Ülkenin kuzeybatısındaki arama kurtarma ekipleri, Buner bölgesindeki kayıp 150 kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, güney bölgelerinde yoğun yağış beklendiğini belirterek, yağışların Karaçi, Haydarabad, Thatta, Badin, Mirpurkhas ve güneydeki Sindh eyaletindeki Sukkur'da otoyolları su altında bırakabileceğini, ulaşımı aksatabileceğini, elektrik ve telekomünikasyon şebekelerine zarar verebileceğini duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hac kayıt yenileme için son gün 5 Eylül

    Sındırgı'da 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

    İsrailli yerleşimciler Suriye'de yeni bir yerleşim birimi oluşturma girişiminde bulundu

    Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölü sayısı 2 ayda 746'ya yükseldi

    "Batı, Filistin'i tanımayı, tanıyacak bir Filistin kalmayana kadar bekletiyor"

    İsrail, Gazze'yi işgal planını onayladı - 60 bin yedek askeri göreve çağıracaklar

    Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!

    ABD'de Erin Kasırgası alarmı

    Okul Servis Araçlarında yeni dönem

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal

    Emekli hekimler de zor geçiniyor

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    Kuraklık değil, yönetim krizi

    "Geleceğin dünyası, dünyanın geleceği"

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi

    “Çocuğum dersanede kalmak istemiyor” (2)

    Yarın çok geç olacak

    Beyaz Toroslu eylem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi
    Genel

    Emekli hekimler de zor geçiniyor
    Genel

    Kuraklık değil, yönetim krizi
    Genel

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor
    Genel

    Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti!
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Okul Servis Araçlarında yeni dönem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.