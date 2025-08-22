"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Kısıtlama var, resmî genelge yok

22 Ağustos 2025, Cuma 21:19
Türkiye, İsrail bağlantılı gemilere liman kısıtlaması getirdi. Resmî bir genelge yayınlanmazken, liman yetkililerinin gemi acentelerinden İsrail’le bağları olmadığına dair yazılı taahhüt istediği bildirildi.

Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama getirdi. İsrail’e askerî malzeme taşıyan ve işletmecisi İsrail bağlantılı olan gemiler, Türkiye’deki limanlara yanaşamayacak veya konteyner transferi yapamayacak. İsrail’e gemi trafiğinin durdurulması son olarak Türkiye’nin imzasını neden ilk anda koymadığına ilişkin tartışmaların odağındaki Bogota bildirisinde gündeme gelmişti. O dönemde Dışişleri Bakanlığı “eylem planında Türkiye’deki farklı kurumlar arasında eşgüdümü gerektiren unsurlar bulunduğunu” ifade etmiş ve Bakanlık kaynakları da o dönemde T24’e yaptıkları açıklamada bildiride yer alan “geminin İsrail’e taşımak için kullanıldığına dair açık bir riskin bulunduğu tüm durumlarda” ifadesinin üçüncü ülkeleri de kapsadığını ve bunun Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması bakımından sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. 

Gayriresmî yazılar talep ediliyor

Gazete Oksijen’in Reuters’tan aktardığına göre; Türk liman yetkilileri, gemi acentelerinden gayriresmî olarak, gemilerin İsrail’le bağlantısı olmadığını ve ülkeye gönderilen askerî veya tehlikeli yük taşımadığını belirten yazılar talep etmeye başladı. Reuters’a konuşan kaynaklara göre, liman başkanlığı ofisi acentelere bu konuda yazılı teminat verilmesi yönünde sözlü talimat verdi, ancak konuyla ilgili resmî bir genelge bulunmuyor. kaynaklardan biri, talimatın Türkiye genelindeki limanlarda geçerli olduğunu söyledi. Ajansa konuşan ikinci kaynağa göre garanti mektubunda gemi sahipleri, işletmecileri ve yöneticilerinin İsrail’le hiçbir bağı bulunmadığı ve gemide İsrail’e giden patlayıcılar, radyoaktif maddeler ya da askerî ekipman gibi belirli türden yüklerin olmadığı belirtilmeli.

Haber Merkezi

