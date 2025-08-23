Yemen'den atılan füzenin ardından İsrail'de Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı

İsrail Kanal 12 televizyonu, Yemen’den füze atıldığının tespit edilmesinin ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığını bildirdi.

Husiler İsrail'i vurdu

Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresinde çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, füzenin atıldığının tespit edilmesi sonrasında Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü" ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı başta olmak üzere Yafa ve Askalan bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla birer saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı." dedi.

Füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını belirten Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini kaydetti.

Seri, saldırı sebebiyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığına işaret etti.

Ayrıca iki insansız hava aracının İsrail'de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ifade eden Seri, "işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde olan iki hedefin de vurulduğunu" söyledi.

Sözcü Seri, 3 ayrı hedefin de başarıyla vurulduğunu dile getirdi.

Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ve Yemen halkının, Gazze'deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığı takdirle karşıladıklarını belirterek, "Düşmanların gözleri rahat uyumasın" dedi.