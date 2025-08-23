"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

DSÖ ve WMO işçi sağlığı üzerine uyardı

23 Ağustos 2025, Cumartesi 09:20
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliği nedeniyle yaygınlaşan "aşırı sıcakların" işçi sağlığı üzerindeki riskleri konusunda uyararak, önlem alınması çağrısı yaptı.

DSÖ ve WMO, aşırı sıcakların işçi sağlığı ve üretkenliği üzerindeki etkilerine ilişkin ortak rapor ve rehber yayımladı.

Raporda, özellikle tarım, inşaat ve balıkçılık gibi sektörlerde çalışan milyonlarca kişinin düzenli olarak "tehlikeli" seviyedeki sıcaklıklara maruz kaldığı ve bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

Aşırı sıcakların sıklığı ve şiddetinin hızla arttığı ifade edilen raporda, 20 derecenin üzerindeki her bir derece artışının işçi verimliliğini yüzde 2 ila 3 oranında düşürdüğü kaydedildi.

Raporda, çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli toplulukların da yüksek sıcaklıklar nedeniyle risk altında olduğu vurgulandı.

WMO verilerine göre 2024'ün şu ana kadar kaydedilen "en sıcak yıl" olduğu aktarılan raporda, 40-50 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların giderek yaygınlaştığına ve bu durumu engellemeye yönelik acil önlem alınması gerektiğine işaret edildi.

Somut adım çağrısı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünya genelinde 2,4 milyardan fazla işçinin aşırı sıcağa maruz kaldığı ve bu durumun her yıl 22,8 milyondan fazla iş kazasına neden olduğu bilgisi paylaşılan raporda, hükümetlere ve işverenlere somut adımlar atarak "mesleki sıcaklık eylem planları" hazırlamaları çağrısında bulunuldu.

Söz konusu plana ilişkin hazırlanan rehberde ise orta yaşlı, yaşlı veya kronik hastalığı olanlar gibi riskli gruplara özel destek sağlanması, işçiler, işverenler ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi, konuyla ilgili teknolojik çözüm ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gibi önerilere yer verildi.

Rehberin Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olduğu belirtilen raporda, aşırı sıcaklara karşı atılacak adımların yalnızca işçi sağlığını değil, aynı zamanda yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi de destekleyeceği vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, aşırı sıcakların artık sadece ekvatora yakın ülkelere sınırlı kalmadığını ve Avrupa'daki sıcak hava dalgasının bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Barrett, "İşçileri, aşırı sıcaktan korumak sadece sağlık için değil, ekonomi için de zorunlu." ifadesini kullandı.

AA

