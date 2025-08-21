Boru hattındaki gelirin akıbeti belirsiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 arasında iktidarın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücreti aldığını belirtti.

Bu tutarın önce Jersey Adası’nda kurulan Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığını, ardından 904 milyon dolarının BOTAŞ’a gönderildiğini belirten Yavuzyılmaz, “Geriye kalan 1 milyar 416 milyon dolar ise ortadan kayboldu. Bu para Jersey Adası’nda adeta buharlaştı. Güncel kurla 58 milyar lira kayıp var” dedi. Yavuzyılmaz, kaynak olarak 13 Şubat 2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Deloitte Resmi Petrol Raporları, BOTAŞ Sayıştay Raporlarını paylaştı. Ankara - Anka

