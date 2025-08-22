"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

"Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz"

22 Ağustos 2025, Cuma 18:52
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin, "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği bir toplantının yapılmasını halen sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz. Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz. (Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

Şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şu ana dek uğraştığı en zor savaş olduğunu ancak bunu da sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz"

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

    Güney Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem

    Büyük işgale adım adım

    Millet fakirleşiyor, güç odakları zenginleşiyor

    Acıları yarıştırma niyetinde değiliz

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin gündemiyle olağanüstü toplanıyor

    'Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum'

    Memur, hakem heyetine güvenmiyor

    ABD, Filistin'i tanımamaları için Avrupa'ya baskı yapmış!

    İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin acilen toplatılmasına karar verdi

    Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü: Vatandaşlar uyarı yapıldı

    Sıcaklıklar bu hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde olacak

    Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Şehit sayısı sayısı 30'a yükseldi

    Gazze'nin daha kısa sürede işgal edilmesi talimatı verdi

    "Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi"

    Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem

    Muğla'da orman yangını

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Asılsız iddialar gerçeği gölgeleyemez - Risale-i Nur umumun malıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Acıları yarıştırma niyetinde değiliz
    Genel

    Büyük işgale adım adım
    Genel

    Millet fakirleşiyor, güç odakları zenginleşiyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kısa dünyevî hayatı bırakıp, genç yaşta uhrevî hayata göç eden ağabey: Ceylan Çalışkan
    Genel

    Güney Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.